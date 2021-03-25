В “Артеке” началось обучение советников директоров школ

По итогам дистанционных испытаний отобрано 2,5 тысячи человек. Их трудоустроят в школы в 10 пилотных регионах. Перед этим участники пройдут недельное обучение в “Артеке”.

Будущих советников поприветствовал директор «Артека» Константин Федоренко. Он выразил уверенность, что опыт и методики детского центра позволят участникам вывести уровень созидательной и творческой атмосферы в школах на новый уровень.

Программу обучения разработали Минпросвещения, Российское движение школьников, Институт изучения детства и МЦД “Артек”. В основу легли современные технологии воспитания, мастер-классы по коммуникации, ведению соцсетей, событийному креативу, формам работы с детскими коллективами.

Первыми обучение пройдут 156 человек. Самая большая делегация – 31 человек – представляет Челябинскую область.

Все участники программы после возвращения домой пройдут региональные интенсивы, направленные на формирование местных команд. Им предстоит реализовать федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», – рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

С 23 марта по 26 августа для будущих советников пройдет 14 сессий. Общий период повышения квалификации для каждой группы составляет 19 дней, из них 12 дней в дистанционном режиме, семь – в очном формате.

Советники директоров школ появятся в десяти регионах: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях, Севастополе и в Ставропольском крае. Их задача – открыть ребенку мир возможностей, которые ему дают различные детские организации, помочь сориентироваться в направлениях развития.