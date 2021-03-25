Украинцы приготовились к массовому бунту из-за национализации «Мотор Сичи»

Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич». Эксперт Владимир Рогов считает, что это решение было продиктовано США для устранения конкурента, в итоге оно может привести украинцев к массовым бунтам.

Новая тактика президента Украины имеет более резкую форму и отличается принятием жестких ходов. Идя на поводу у радикальных политических сил и пытаясь перехватить инициативу оппонентов, Владимир Зеленский на заседаниях СНБО, уже ставших традиционными, инициирует санкции против своих сограждан и другие непопулярные шаги. Так, недавно члены Совета нацбезопасности и обороны приняли решение национализировать одно из крупнейших украинских предприятий, завода «Мотор Сич». Однако бенифициарами национализации могут быть не граждане Украины, а Вашингтон.

Ситуацию прокомментировал Владимир Рогов, занимающий должность председателя комитета госстроительства в Новороссии. Он уверен, что простым украинцам со временем придется расплачиваться за сомнительные в правовом плане действия власти. Пять лет назад предприятие было куплено бизнесменами из Китая. Из-за национализации завода Украина должна будет выплатить компенсацию инвесторам из КНР. Все средства для этого будут брать с государственного бюджета, то есть, у своих же граждан. Напомним, китайской стороне принадлежит на данный момент 56 процентов акций. Такую расстановку сил в правительстве и офисе президента Украины посчитали неблагоприятной для развития авиадвигателестроения страны. Интересно, что если вчитываться в изданный Зеленским указ, то можно увидеть, что никакой конкретики в нем нет, но фактически национализация касается именно запорожского завода.

При этом споры с предпринимателями из Китая были и ранее, так, они не смогли ратифицировать сделку о приобретении более половины акций в антимонопольном комитете. Это привело к подачи в отношении Киева иска, размер которого составил 3,5 миллиарда долларов. Сейчас Украина, по заверению глава СНБО Украины Алексея Данилова, готова выплатить все необходимые компенсации. Кроме того, никто из работающих на «Мотор Сичи» не будет сокращен или уволен. Руководитель «Славянской гвардии» Владимир Рогов считает, что подобные спичи не соответствуют истине, так как у Украины просто нет таких средств. Национализацию же завода он считает распоряжением США, которые, как сообщают «Народные новости России», таким способом попросту устраняют своих конкурентов на рынке производства комплектующих для производства самолетов.

Источник: nation-news.ru