 

Федор Добронравов назвал вероятный срок премьеры сериала «Сваты-7»

25.03.2021, 14:12, Разное
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Российский актер Федор Добронравов предупредил, что сериал «Сваты-7» не стоит ждать до наступления зимы. Из-за закрытых границ на фоне пандемии коронавируса съемочная группа не в состоянии завершить новый сезон.
Ранее появилась информация, будто седьмой сезон «Сватов» стартует на телевидении уже 4 июня. Но Федор Добронравов не подтвердил эту дату, кроме того, он уверен, что сериал выйдет не раньше зимы 2021 года, поскольку необходимо доснять некоторые серии.

Большую часть материалов для «Сватов-7» отсняли еще прошлой зимой, но летом планировалось доснять некоторые сцены. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Границы между странами были закрыты, поэтому закончить съемки не удалось. Федор Добронравов пожаловался, что он уже давно не видел своих коллег и очень по ним скучает. Он надеется, что этим летом в мире начнут происходить изменения и послабления позволят закончить начатое дело.

Источник: news.ru



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