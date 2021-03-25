 

Врачи: Покалывание и онемение конечностей предупреждают о дефиците витамина B12

25.03.2021, 14:12, Разное
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Витамин В12 (цианокобаламин) нужен для образования эритроцитов, развития нейронов и синтеза ДНК. Его нехватка может привести к анемии, потере баланса, покалыванию и онемению конечностей, утомляемости и даже ухудшению памяти.

Витамин В12 поступает в организм человека только с пищей животного происхождения (говяжья, свиная и куриная печень, молоко, сыр и йогурт, рыба и моллюски), поэтому зачастую от дефицита цианокобаламина страдают вегетарианцы. Тем не менее, у любителей мясных блюд также может не хватать данного витамина, это люди с атрофическим гастритом и хроническими воспалительными заболеваниями тонкой кишки.

Основными симптомами дефицита витамина B12 являются бледность кожи, онемение конечностей, мышечная слабость и расстройства зрения.

Кроме того, медики назвали ещё один из признаков дефицита витамина B12 – это покалывание (появление мурашек). Возникает нарушение работы вегетативной нервной системы и организму не хватает кислорода, а это чревато развитием тромбозов.

При обнаружении у себя данных симптомов, необходимо срочно обратиться к лечащему врачу, а если ситуацию запустить, то могут возникнуть язва и даже депрессия. Всё это приведёт к снижению умственных способностей, что повлечёт за собой частичную потерю памяти.



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