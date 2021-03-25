Наталья Водянова и Джастин Портман поздравили дочь Неву с днем рождения

В минувшую среду, 24 марта, единственной дочери российской супермодели Натальи Водяновой — Неве Портман — исполнилось 15 лет. Девочка родилась в браке модели с британским аристократом Джастином Портманом, 10-м виконтом Портманом, за три года до того как их союз распался. По случаю праздника оба родителя опубликовали поздравительные посты у себя в Instagram.

С пятнадцатым днем рождения, прекрасная девочка!

– написал Джастин под черно-белым фото дочери, добавив в конце подписи эмоджи единорога. Кстати, бывшая свекровь Джастина Портмана и мать Натальи, Лариса Громова, в начале марта призналась в интервью Максиму Галкину, что он импонирует ей больше, чем нынешний муж дочери:

Внешне мне больше нравится Джастин, да и по характеру с ним было более-менее… Джастин меня покорил, когда приехал к нам знакомиться в Нижний Новгород. Мы тогда еще жили в однокомнатной квартире, а он же настоящий аристократ. Я очень волновалась, дрожала, не знала, что делать. Но у него не было никакой брезгливости к нашему жилью и к Оксане нашей… Мы с ним не общаемся, конечно. Думаю, он обиделся на нашу семью. Но это уже другая история.

Мама Невы, Наталья Водянова, напротив, поделилась с подписчиками целой галереей снимков из домашнего архива. На них именинница запечатлена практически со всеми членами большой семьи, в том числе со старшим братом Лукасом, братом Виктором, мамой, а также бабушкой Ларисой Гавриловной.

Этому классному (а иногда не очень) котику сегодня 15 лет! Мы все тебя очень-очень-очень любим! Жду не дождусь, когда мы вместе покатаемся на роликах,

– подписала кадры Наталья.

Напомним, Наталья Водянова состояла в браке с аристократом Джастином Портманом с 2001 по 2011 год. От него модель родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го). Со своим вторым мужем, сыном мультимиллиардера Бернара Арно, Наталья Водянова познакомилась в 2007 году, а встречаться в Антуаном Арно начала лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го – Роман. Пара официально зарегистрировала отношения в сентябре 2020 года.