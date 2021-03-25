Учебный самолет ВВС Британии разбился на западе страны
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Британии реактивный учебно-тренировочный самолет ВВС Hawk T1 потерпел крушение, сообщают местные СМИ.
«Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон (Корнуолл, запад Англии). Они были направлены туда после сообщений о падении самолета. Людям рекомендовано избегать этого района», – цитирует сообщение местной полиции РИА «Новости».
Это был учебно-тренировочный Hawk T1, сообщил телеканал Sky News, передает ТАСС. По этим данным, в результате авиакатастрофы никто не пострадал, оба пилота успешно катапультировались.
В июне 2020 года у берегов Британии разбился истребитель американских ВВС F-15C Eagle, происшествие случилось во время тренировочного полета.
Смотреть комментарии → Комментариев нет