 

Учебный самолет ВВС Британии разбился на западе страны

25.03.2021, 13:46, Новости дня
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В Британии реактивный учебно-тренировочный самолет ВВС Hawk T1 потерпел крушение, сообщают местные СМИ.

«Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон (Корнуолл, запад Англии). Они были направлены туда после сообщений о падении самолета. Людям рекомендовано избегать этого района», – цитирует сообщение местной полиции РИА «Новости».

Это был учебно-тренировочный Hawk T1, сообщил телеканал Sky News, передает ТАСС. По этим данным, в результате авиакатастрофы никто не пострадал, оба пилота успешно катапультировались.

В июне 2020 года у берегов Британии разбился истребитель американских ВВС F-15C Eagle, происшествие случилось во время тренировочного полета.



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