 

Россияне назвали наиболее востребованные в сфере культуры профессии

25.03.2021, 13:46, Новости дня
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Музыкальные работники, артисты, актеры театра и кино, а также художники стали наиболее востребованными профессиями в сфере культуры и искусства в России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Среди работников культуры и искусства наиболее востребованы в нашей стране представители следующих профессий: музыкальные работники (педагоги/преподаватели музыки и танцев) – 10%, артисты (певцы, разговорного жанра, оперы и балета, другие исполнители) – 7%, актеры кино и театра (6%), художники (5%)», – передает ТАСС данные ВЦИОМ.

Почти половина россиян (45%) хотели бы, чтобы профессия их детей или внуков была связана со сферой культуры, в то же время 45% сообщили об обратном. Согласно результатам опроса, 35% считают, что их культурная жизнь стала более насыщенной за последние несколько лет, в то время как 61% придерживаются обратной точки зрения.

По мнению респондентов, мирового признания заслуживает деятельность российских режиссеров и актеров Никиты Михалкова (18%), Федора Бондарчука (7%), Андрея Кончаловского (4%), исполнителей классической музыки Дениса Мацуева (8%), Валерия Гергиева (8%), Петра Чайковского (8%), Дмитрия Хворостовского (6%), а также писателей и поэтов Александра Пушкина (3%), Льва Толстого (2%) и Бориса Акунина (2%).

«Россияне гордятся не только громадным культурным наследием, но и нашими современниками, чья деятельность в области культуры и искусства известна далеко за пределами нашей страны, уже сегодня входящих в золотой фонд мировой культуры. Представляя страну на зарубежных площадках, они вносят важный вклад в формирование позитивного образа России, формирование интереса к нашей стране. Но работа в творческой индустрии – это еще и труд огромного количества людей, остающихся «за кадром», участвующих в обучении, создании и произведении продуктов, организации выставок, спектаклей и т. п. Среди молодежи наиболее высок интерес к творческим профессиям (более половины молодых людей в возрасте до 35 лет хотели бы, чтобы будущее их детей было связано с работой в сфере культуры), что неизбежно найдет свое воплощение в моделях воспитания подрастающего поколения», – прокомментировала результаты исследования советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова.



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