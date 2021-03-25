“Правительство Крыма” сообщало о визите китайской делегации. “Медуза” выяснила, что речь идет о жителях Москвы

Участники китайской делегации, о визите которой в марте заявляли оккупационные власти Крыма, оказались жителями Москвы. Об этом говорится в материале “Медузы”, опубликованном 24 марта.

10 марта на сайте “правительства Республики Крым” сообщили о визите на полуостров “делегации представителей деловых кругов КНР”. На следующий день оккупационные власти уточнили, что речь шла о сотрудничестве в сфере туризма.

“Медуза” отметила, что в официальных источниках Китая нет информации о визите какой-либо делегации в Крым. Китайские дипломаты подчеркивают, что позиция Пекина по поводу “присоединения” полуострова к России – неизменна.

Чэнь Шаньвэнь, Чжао Кай и Чэнь Юн, о визите которых говорило “минтуризма Крыма”, оказались китайцами, которые “уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом”. Это подтвердил представитель московской китайской диаспоры, он опознал своих знакомых по фото- и видеорепортажам о “визите китайской делегации в Крым”.

“Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников “Медузы”, тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках “Москва” и “Садовод”, – пишет издание.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Компании, которые действуют в оккупированном Крыму, находятся под угрозой международных экономических санкций.

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