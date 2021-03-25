“Должны быть правильные действия”. В Госдепе объяснили, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому

Телефонный разговор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом пройдет в ближайшее время, но он должен быть подкреплен действиями. Об этом сказал заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент в интервью “Голосу Америки”, которое опубликовано 25 марта.

“Доверие очень важно в любых отношениях. Как внутри страны, так и между странами. Думаю, президент Байден, будучи вице-президентом, достиг замечательных результатов, пытаясь построить это доверие с украинскими коллегами. Я ожидаю, что в ближайшее время между нашими лидерами состоится разговор”, – сообщил он.

По словам Кента, США готовы поддержать Украину в защите от российской агрессии на Донбассе и преодолении вызовов внутри станы. Реформы в Украине нужно продолжать, констатировал он.

“Абсолютно важен судебный сектор. То, как украинская власть выйдет из конституционного кризиса, созданной Конституционным судом, который подрывает и отвергает изменения, является настоящим вызовом для украинцев. США здесь, чтобы поддержать как партнер. Но если быть точным, любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций, будь это НАБУ или Национальный банк, не помогает Украине”, – пояснил зампомощника Госсекретаря.

Международным партнерам будет сложно продолжать поддержку Украины, если не будет необходимых изменений, сказал Кент.

“Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями, о которых я упомянул. Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы”, – отметил дипломат.

В начале марта посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что телефонный разговор Байдена и Зеленского обязательно состоится и “без никаких предпосылок”. По словам пресс-секретаря посольства Дэниэла Лангенкемпа, президент Байден является “преданным другом Украины”.

Байден вступил в должность президента США 20 января. Свой первый телефонный разговор на этой должности он провел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Через неделю после вступления в должность он также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

С украинским президентом Байден после инаугурации ни разу не говорил, но уже неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

О подготовке телефонного разговора между Байденом и Зеленским 23 февраля сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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