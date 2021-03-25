Представитель сирийской “оппозиции” встретился с американским руководством

По словам аль-Харири, он заверил американцев в необходимости на международном уровне добиться привлечения президента Сирии Башара Асада к ответственности за преступления, которые он якобы совершил против сирийского народа. В Госдепе пообещали оказать поддержку этой инициативе.

Представители Вашингтона крайне негативно настроены по отношению к сирийским властям. Против Дамаска были введены санкции, а на востоке страны по-прежнему незаконно располагаются американские войска. Соединенным Штатам выгодно поддерживать нестабильную обстановку в стране, поскольку в таких условиях проще вести нелегальный нефтяной бизнес.

Интересы американского руководства в Сирии сводятся к незаконному заработку на продаже ворованной нефти. В 2014 году армия США вторглась на территорию ближневосточного государства под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в России).

После разгрома ИГ сирийской армией при поддержке ВКС России и «ЧВК Вагнера» у американцев не осталось предлогов для оправдания присутствия на территории САР.