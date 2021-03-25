Политолог Усов о реакции властей Белоруссии на новые протесты: Страна будет фактически переведена в режим ЧС

Эксперт сообщил, что 25 марта – важная дата для белорусов. В этот день в 1918 году была провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР). Обычно оппозиция отмечает его выступлениями против действующей власти.

По мнению Павла Усова, протесты в стране состоятся, несмотря на давление режима. Вероятно, они будут проходить в разных формах, начиная от раздачи листовок и заканчивая митингами во дворах.

Вместе с этим политолог отметил, что отношение к маршам двойственное. Пока одни оппозиционеры (например, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская) призывают белорусов выходить на улицы, другие просят оставаться дома.

Активность протестующих будет подавляться силовиками. Усов рассказал, что еще до 25 марта были арестованы представители как “новой”, так и “старой” оппозиции. Эксперт подчеркнул, что власти хотят избежать любых неожиданностей.

“Страна будет фактически переведена в режим ЧС”, – заявил Усов.

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Лев Марголин сообщил о подготовке властями Белоруссии войсковой операции. По его словам, в Минск уже стали стягивать технику и силовиков. Все подробности – в этом материале.

Напомним, в августе прошлого года по республике прокатилась волна протестов. Руководство Белоруссии обвинили в подтасовке результатов выборов президента. Оппозиция потребовала немедленной отставки президента Александра Лукашенко.