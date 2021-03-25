Мнение: Фокус с битой

Куда исчез злоумышленник, атаковавший бойцов ОМОНа в ходе протестной акции?

31 января на фоне протестной акции сторонников Навального на Комсомольской площади неизвестный, вооруженный битой, напал на бойцов ОМОНа. Нападение попало в объектив видеокамеры. И вся страна увидела, что только благодаря превосходной подготовке омоновцев никто не пострадал, а злоумышленник был задержан. Об этом событии рассказали многие СМИ и интернет-издания; героев-омоновцев, мужественно обезвредивших нападавшего, который на мирный митинг пришел с битой, показали и по телевизору.

На инцидент обратил внимание и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который уже 1 февраля завил: «Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с — в большей или меньшей степени — агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка — что является недопустимым».

Прошло почти два месяца, а о судьбе задержанного злоумышленника ничего не известно.

Еще в феврале «Новая» направила запрос на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором мы поинтересовались судьбой задержанного. Не было никакой информации о возбуждении уголовного дела, об избрании в отношении этого человека меры пресечения, о проведениях других следственных действий. «Возбуждено ли в отношении подозреваемого уголовное дело по ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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Избрана ли в отношении подозреваемого мера пресечения?» — спросили мы Бастрыкина. И поделились догадкой: нападавший мог быть провокатором, а нападение — инсценировкой.

«В связи с тем, что нет никакой информации о задержанном, возникает подозрение, что после окончания съемок, задержанный был отпущен, что выглядит совершением еще одного преступления: «незаконное освобождение от уголовной ответственности», санкция за которое предусмотрена ст. 300 УК».

С того момента, как мы отправили запрос, прошло больше месяца. Ответа от Александра Бастрыкина до сих пор нет. И это только усиливает подозрение, что 31 января на Комсомольской площади произошло совсем не то преступление, о котором нам говорили центральные каналы. И мы не исключаем, что главной целью человека, напавшего на омоновцев, была провокация побоища. Возможно, авторы этого сценария рассчитывали, что люди, вышедшие на мирный протест, бросятся отбивать задержанного, набросятся на ОМОН. Но провокация не удалась.

Мы повторно обращаемся к руководителю СКР Александру Бастрыкину и просим установить сотрудников, которые задержали нападавшего (их можно установить по видеозаписи). Интересны нам и имена должностных лиц, принимавших решение о судьбе уголовного дела по факту нападения на омоновцев.

Отсюда

Переживаю за напавщего с битой на ОМОН. А, вдруг, задержавщие злоумышленика ОМОНовцы вывезли его в лесок или парк, где убили и закопали? Или утопили в Москве-реке? Не может же преступник исчезнуть бесследно? А в том, что напавший с битой на силовиков совершил преступление, думаю, ни у кого нет сомнений.

Фотография отсюда

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