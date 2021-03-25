 

Роскомнадзор может начать требовать персональные данные при регистрации в соцсетях

25.03.2021, 13:18, Разное
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При регистрации в соцсетях Роскомнадзор может начать требовать у россиян предоставить персональные данные. Также гражданам РФ необходимо будет указать в заданном поле номер телефона, адрес, электронную почту.
На сегодняшний день уже создан проект приказа ведомства, в котором разъясняется работа единой информационной системы по общему сбору согласий для обработки персональных данных. Он был обнародован на сайте РКН 23 марта.

Интернет-площадки в связи с изменением в законодательстве должны будут получать дополнительное согласие от пользователей на обработку персональной информации через свои платформы или же сервисы надзорного ведомства. Юзеру предстоит заполнить специальную форму, где нужно указать паспортные данные, адрес фактического места проживания, номер мобильного и электронной почты.

Указанная информация станет проверяться через портал государственных услуг. При этом пока в документе не говорится, какие сведения должны предоставляться пользователям, если они отдадут предпочтение варианту авторизации через платформы социальных сетей, пишет издание «Политэксперт».



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