Американский National Interest назвал самое смертоносное оружие России

Американские военные аналитики из издания The National Interest составили список самого смертоносного оружия России. Его, вероятно, покажут на традиционном параде Победы в Москве.

Так, всего в список внесли пять наименований. По мнению экспертов, наибольшую угрозу представляют: российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М. Высоко оценены способности зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса 9-А-7660 «Кинжал». Среди авиационной техники внимание было уделено истребителю пятого поколения Су-57.

В журнальной статье сообщается, что парад Победы не только политическое или культурное мероприятие. Одной из его целей является демонстрация военной техники потенциальным противникам и заинтересованным покупателям. Ранее ЗРС С-400 «Триумф» американцы уже называли смертоносным оружием, поскольку ее можно применять не только в военных конфликтах, но и в экономической или гибридной войне.

Источник: politexpert.net