 

EurAsian Times: Новая противокорабельная ракета для Су-57 изменит правила игры

25.03.2021, 13:18, Разное
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В индийском издании EurAsian Times военный аналитик предположил, что новейшие истребители пятого поколения Су-57 получат инновационные противокорабельные ракеты. С помощью них самолет сможет поражать даже морские цели, что изменит «правила игры» в бою.
Автором статьи выступил Мансий Астхана. Ранее появлялись слухи, будто в РФ разрабатывают активную самонаводящуюся боевую часть. Она должна стать компонентом инновационной противокорабельной ракеты, изготавливающейся специально для Су-57.

Безымянная противокорабельная ракета на самом деле является управляемым боеприпасом. Его можно использовать для поражения кораблей и больших лодок, что способно повлиять на правила ведения боя. Также истребители Су-57 пытаются интегрировать с гиперзвуковыми ракетами.

Отличительная особенность истребителя пятого поколения Су-57 заключается в его многозадачности. Самолет способен одинаково успешно сражаться с воздушными, наземными или морскими целями. Кроме того, авиационная техника имеет высокую скорость полета, повышенную маневренность, современную авионику и технологию стелс, что позволяет истребителю уклоняться от радаров ПВО или других самолетов.

Источник: politros.com



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