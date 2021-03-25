Скандалы: «Билайн» решил подзаработать на «пробиве» клиентов

«Вымпелком» изучает спрос на проверку информации о гражданах по номеру телефона

На серый, вызывающий вопросы у регуляторов и правоохранительных органов рынок «пробива» неожиданно начали выходить крупные публичные компании. Как выяснил “Ъ”, «Вымпелком» зарегистрировал сайт, где предлагает «пробивать» людей по номеру телефона. За 99 руб. якобы можно проверить «уровень благонадежности» продавцов на Avito, кредитный рейтинг и судимость людей. Это «тестовая площадка для программы против мошенничества», утверждают в самом «Вымпелкоме». Но эксперты видят в проекте новую попытку монетизации данных абонентов.

В феврале ПАО «Вымпелком» зарегистрировало домен check-fast.ru, где предлагаются услуги по «пробиву» людей по их номерам телефонов, обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». В базе 150 млн номеров, по ним можно проверить надежность продавца или покупателя с Avito или других сайтов, получив ссылки на профили человека в соцсетях, узнав о его судимости, нахождении в розыске и просроченной задолженности по кредитам, указано на сайте. Один «пробив» стоит 99 руб., пакет из десяти запросов — 479 руб., месяц пользования без ограничений — 699 руб. Для проведения операции владелец номера должен дать согласие поделиться информацией (как он это сделает — не описано). “Ъ” пытался проверить двух абонентов «МегаФона» и «Вымпелкома» и оплатить услугу, но сайт сообщил о технической ошибке и предложил оставить свои данные.

В «Вымпелкоме» заверили, что check-fast.ru — тестовая площадка, где анализируется «спрос на подобные продукты», но не собираются данные. Оператор, утверждают в «Вымпелкоме», готовит кампанию по информированию о том, как не стать жертвой мошенников:

Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной

Полученная информация должна лечь в основу программы противодействия мошенничеству.

Страница фактически не предоставляет услуг «пробива», а, судя по всему, под видом оформления оплаты собирает данные потенциальных клиентов — имя, номер телефона и e-mail, так что это действительно очень похоже на оценку потенциального спроса на подобные сервисы, говорит зампред комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. Но, утверждает юрист, даже в таком «тестовом» режиме сервис уже нарушает законодательство, так как пользователи вводятся в заблуждение относительно целей сбора данных: это не оплата услуг, а получение информации. «То, что происходит, мало отличается от такой практики «выуживания» персональных данных, как фишинг»,— полагает господин Савельев.

В России уже сложился масштабный серый рынок «пробива», доступный рядовым интернет-пользователям, например через Telegram (см. “Ъ” от 19 февраля). В марте Telegram по требованию Роскомнадзора остановил работу крупнейшего из таких сервисов — «Глаз Бога». Но уже 17 марта представитель площадки разослал сообщение о том, что она планирует легализировать работу в РФ.

«Вымпелком» последний год теряет выручку; похоже, компания ищет новые способы монетизации огромного объема данных, которыми обладает, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Не исключено, что оператор прощупывает рынок «пробива»». Можно было обойтись и без маркетингового анализа: люди хотят получать данные друг о друге и готовы за это платить, отмечает партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян.

Похоже, крупные компании пытаются найти способ на этом зарабатывать. Но услуга по определению страниц в соцсетях по номеру телефона человека незаконна: с правовой точки зрения эта связка уже образует персональные данные, распространение которых без согласия субъекта запрещено»,— предупреждает он

В Tele2 и «МегаФоне» сервисов по «пробиву» нет, заявили в этих компаниях. Странно использовать для кампании против мошенничества подобные сайты, говорит сотрудник одного из операторов. По его словам, у крупных компаний такие программы работают «давно и на принципиально ином уровне» — через Big Data, искусственный интеллект и специализированные IT-решения.

Никита Королев