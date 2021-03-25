Мнение: Что делать, если не удалось родиться в семье среднего класса

Пламенный гнев вызывают эти выскочки из комикса. Ричарда воспитывают оба родителя, полки его комнаты заставлены книгами. Школьные учителя у Ричарда адекватные, по некоторым предметам ему нанимают репетиторов. Ричард спокойно учится в университете, так как родители его кормят, а потом сразу находит нормальную работу, так как отец ручается, что Ричард будет работать на совесть.

Пауле повезло меньше. У родителей нет на неё времени, вместо книг она предпочитает общество телевизора. Школа у Паулы бестолковая и хулиганская, после школы на бюджет поступить не удаётся. Приходится совмещать учёбу и подработку. Получив образование в области гендерных штудий, Паула не может найти работу по специальности, ей приходится устраиваться официанткой.

Если вы пропустили вчерашний пост, то вот ссылка, по которой вы найдёте агитационный социалистический комикс про Ричарда и Паулу:

https://olegmakarenko.ru/2099372.html

У Ричарда есть типичные белые привилегии, которые дали ему хороший жизненный старт. Ричард несправедливо гордится тем, что якобы всего добился сам, тогда как у дочери нелегальных иммигрантов Паулы не было ни единого шанса выбраться из ловушки хронической нужды.

Казалось бы, всё ясно. Но некоторые читатели всё же отказываются верить в проклятье бедных семей, так как их собственный опыт показывает, что плохой старт можно компенсировать усердным трудом. Цитирую комментарий от statistiki:

https://olegmakarenko.ru/2099372.html?thread=796169132#t796169132

С интересом прочитала вашу статью, Олег.

Я — та самая Паула. Мой папа умер, когда мне было 5 лет, а мама запила. С нами жила бабушка, и только благодаря ей я почти всегда ходила в школу поевшая. Бабушка класса до 6 могла мне помочь с учёбой, а дальше её знаний не хватало (она геофак окончила, а мне с трудом давались испанский и физика).

У нас дома были постоянные пьянки и чужие люди. Я училась на 4 в хорошей школе, а работу я совмещала с учёбой с 13 лет.

В 11 классе меня не пускали на 2 предмета — биологию и физику. На биологию меня не пускали, потому что учительница думала, что я над ней издеваюсь, постоянно переспрашивая, что она говорит. В классе было шумно, а я была единственным человеком, который хоть что-то записывал. Ну бабуля была уже в маразме, увы. На физику меня перестала пускать учитель самодур (в классе стояла гробовая тишина, я засмеялась и с тех пор мне на уроки ходить не надо было).

Мне никто никогда в жизни не помогал, не давал ценных советов — какое образование получить, какая работа перспективна, как строить отношения с одноклассниками, меня не приучали к труду, к своевременному выполнению работы. Мне даже о том, что надо расчёсываться, рассказали одноклассники.

Меня изначально отправили в самый слабый класс, и только благодаря хорошей учёбе переходила в более сильный. Это не очень хорошо, потому что учиться в более сильном классе с самого начала легче, чем навёрстывать программу по английскому и информатике.

Не всё было так печально в моей жизни, и несмотря на то, что мама пила, всё же нас с сестрой она действительно любила. И ради нас бросила пить (имея стаж запойного алкоголизма 10 лет). Правда, это произошло только после угрозы лишения родительских прав.

Сейчас я нахожусь примерно на том же социальном уровне, что и многие мои сверстники.

Вот есть мой одноклассник, известный в городе парень (очень умный, мозги у него действительно хорошие). У него папа — доктор физико-математических наук. Когда он что-то не понимал, он пытался разобраться сам, а потом ему помогал папа. У меня второго этапа не было.

Накануне контрольных он спал, а у меня в соседней комнате пьяные мамины друзья играли на пианино. После школы мой одноклассник пошёл учиться в ИТМО на программиста, а я пошла работать. И только спустя пару лет я поступила в Финэк на вечернее, и засыпала на парах, потому что учиться и работать — это очень тяжело. Мой одноклассник — программист и владелец известного агрегатора, а я — нет. Мой одноклассник — долларовый миллионер, а я — нет. Мы, по сути, одинаковые, мы оба выросли над своим социальным происхождением.

Чему я дивлюсь — так это большинству сверстников. Почему мы на одном средненьком уровне с ними? С моим прошлым куда логичнее было бы оказаться на панели и лет 10 назад помереть от наркотиков. Но и с их прошлым у них были куда более крутые возможности. Только они вот уже 17 лет после школы на одном и том же уровне, а я нет.

У меня есть подруга, у которой четверо детей. Старшему сыну 12 лет, и она недавно обсуждала, что хотела бы отправить его учиться в Италию на историка искусств (мальчик учится в итальянской школе и ему нравится история). Мне кажется, что именно такое безответственное отношение к помощи с выбором будущего и оставило большинство моих сверстников на том же уровне, до которого шла я.

Кстати, вам, Олег, личное спасибо. Именно благодаря вашему блогу я поняла, например, чего работодатель ожидает от работника. Это действительно повлияло на мою жизнь.

А вот любопытный диалог в той же ветке комментариев:

— Вы, конечно, большая умница и молодец. Но вы в своём сравнении не учитываете ещё одного фактора. Много ли вы знаете девочек, которые своим умом заработали миллионы долларов и слали владелицами крупных бизнесов? Или просто хотя бы успешными программистами, разработчиками? Родиться девочкой — это уже сразу попасть в «неравные условия».

— Да, среднее квадратическое отклонение IQ женщин меньше, чем у мужчин. Но само среднее значение и у мужчин и у женщин одинаковое. Поэтому и самые умные, и самые тупые — это мужчины. Тем не менее, это не значит, что женщины находятся на обочине жизни. Так как моя последняя должность — программист, могу с уверенностью сказать, что среди программистов женщина — не редкость. Они зачастую очень хорошие разработчики. Я лично знаю нескольких женщин, которые сами организовали крупный бизнес (с оборотами в миллиарды рублей).

— А у меня сын — владелец IT-компании. У него «хороший» разработчик получает около $5000 (плюс полное обеспечение питанием в офисе — не просто «обед», а когда бы ни пришёл — у них и фрукты, и соки свежевыжатые, и пирожки домашние, и прочие плюшки, и отбивные; в пандемию — оплачивали такси до работы и обратно) — и все равно их трудно найти. Ваша зарплата похожа на это? Девушки, правда, тоже есть: одна как раз те самые «обеды» готовит, вторая — уборку делает. «Лично» я тоже много кого знаю. Вот Джоан Роулинг, например. Уникальная девочка: миллионы долларов заработала, и вполне заслуженно. Но исключения только подтверждают правила. Вас же не парит, что у вас вместо одного широко известного органа совсем другой? Ну а почему должно парить различие в строении мозга? Зачем с природой спорить? Зимой — снег, летом — цветочки.

— 5000 долларов не такие уж и сумасшедшие деньги для разработчика. Последний раз мне предлагали зарплату с вилкой 200-300 тысяч рублей, но я не пошла туда работать. Пока что не хватает квалификации, позже я обязательно её повышу. Но есть девушки, которые получают такую зарплату. Вы рассказываете с таким восхищением про обеспечение питанием в офисе как о чём-то необычном, но это в любой самой захудалой компании так. А вот что в пандемию сотрудникам (разработчикам ПО) нужно было ездить в офис означает только то, что ему скоро станет ещё труднее искать сотруднков. Айтишники категорически не хотят в офис. В моём понимании “лично знать” — это именно лично знать. Общаться друг с другом, сидеть за одним столом, обсуждать какие-то темы.

В общем, коллеги, вопрос остаётся открытым. Как полагаете, родиться в положении Паулы, — в бедной семье, с телевизором вместо книг, — это приговор? Или это всего лишь досадное препятствие, которое не может помешать готовой работать молодёжи выкарабкаться в твёрдый средний класс, чтобы их дети пошли уже по пути заносчивого выскочки Ричарда?