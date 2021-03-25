Мнение: Живописный труп: как заставить мужа умереть (Аррия и Пет)

Добрый день. В эфире снова ваша любимая рубрика "омерзительное искусствоведение", за едой не читать, детям не показывать.

На этот раз мы снова прибегнем к древнеримской истории и ее толкованиям художниками барокко и классицизма. А заодно пополним наш "Путеводитель по сюжетам картин – Смерть топлесс", ибо, как показывает хождение по музеям и глубинам интернета, в живописи XVI-XIX веков женщина не имеет права умереть, не усладив взгляд зрителя своею голой грудью.



Франсуа Андре Винсен. "Аррия и Пет". 1780-е (рисунок)

Жила-была в Древнем Риме во времена славного императора Клавдия благородная женщина из рода Арриев, звавшаяся "Аррия", ибо личных имен женщинам в ту пору не выдавали, вкупе с прочими гражданскими правами.

У нее был муж по имени Авл Цецина Пет, он был аристократ и успешный политик, одно время даже был консулом, хотя в императорские времена это было не особо и интересно уже, как при республике. Впрочем, Пет был не таким уж и успешным политиком, поскольку в 42 году встрял в восстание Камилла Скрибониана против императора, которое оказалось проигрышным.

Восстание вспыхнуло в войсках Скрибониана, которые стояли в Далмации (ориентируйтесь на покойную Югославию, чтобы локализовать).

Скрибониан был очень везучий, потому что его зарезали противники его политики примерно на пятый день.

А вот Пета, супруга нашей героини, который, видимо, был там же, где-то при штабе, арестовали и повезли на корабле в Рим.

Аррия, в принципе, могла остаться в Далмации и отсидеться, но она была очень упорная женщина и последовала за арестованным мужем. Причем, поскольку на казенный корабль ее не брали, она наняла рыбацкую лодку и поплыла следом, чтобы успеть в Рим к моменту суда над мужем.

Франсуа Андре Винсен. "Аррия и Пет" (фрагмент картины).



Аррия вообще была римской матроной с железной волей и понятиями о чести и преданности, весьма сложными для понимания нами, современными раздолбаями. Обычно, чтобы легче интерполировать было, я предлагаю вспомнить фильмы об японских самураях и кодексе бусидо. В кино-то мы видали, что для самурая, и его благородной супруги, умение держать лицо в обычной жизни и кончать с собой в случае его потери были must have. Вот и древние римляне примерно так же.

Аррия, впрочем, и среди римлянок отличалась особенно выдающимся хладнокровием и понятием, что такое хорошо и что такое плохо. Как-то (еще до всей этой заварушки в Югославии), у нее одновременно заболел и сын, и муж, причем очень тяжело. Сын умер, она его похоронила. Больному мужу, который с кровати не мог встать, ничего об этом не сказала, чтобы не ухудшить течение болезни. Плиний пишет: "На постоянные расспросы отца, как мальчик, отвечала: „хорошо спал, с удовольствием поел“. Когда долго сдерживаемые слезы прорывались, она выходила из комнаты и тогда уже отдавалась горю; наплакавшись вволю, возвращалась с сухими глазами и спокойным лицом".

Итак, мы снова в Риме. Неудачливого заговорщика Пета судят и гуманно приговорили к самоубийству, даже вроде без конфискации (Клавдий он вообще был добрый). Аррию к мужу не пускали. Она, кстати, была не юна — у нее уже была взрослая дочь замужем, тоже за политиком (звался Тразей, тоже неудачник).

Федор Бронников. "Чтение смертного приговора Тразею Пету". 1873.

Тут изображена история, которая случится двадцать с лишним лет спустя, в 66 году н.э. Нашей героини Аррии и ее супруга уже нет в живых, на картине, в числе прочих, изображены ее дочь Аррия Младшая с мужем Тразеем, а также внучка Фанния, которая расскажет всю эту историю про бабушку Плинию.



Пет под стражей, должен умереть. Аррию семья к нему не пускает. Тогда она заявила родственникам, что от них зависит только, насколько тяжелой смертью она умрет, остановить же они ее не в силах — она все равно с собой покончит вместе с мужем. "Сказав это, она вскочила с кресла, изо всей силы с разбега хватилась головой о стенку и рухнула на пол", пишет со слов внучки Фаннии пораженный Плиний.

Семья посмотрела на стену, на женщину с немножко разбитой головой, поняли, что поделать с ней ничего нельзя, выдали маме все, что ей требовалось, и провели к арестованному мужу Пету.

Лука Феррари. Аррия и Пет. 1645



Об этом Авле Цецине Пете вообще мало что известно, кроме того, что у него была упорная жена. Но, видимо, он был жизнелюбивый, а по тем временам это считалось трусостью. Ему требовалось покончить с собой (иначе его бы казнили, и вот это было бы позорной смертью).

Аррия, посмотрев на мужа, который все как-то стеснялся и не торопился зарезаться, взяла кинжал, вонзила его себе в грудь, потом вынула из себя и передала супругу с лаконичными словами, достойными спартанки: «Пет, это не больно».

Из чего следует, что прямо в сердце она этим ударом не попала, а куда-то более отсроченно.

После этого она все-таки умерла, а Пету уже совсем ничего не оставалось, после такого подвига самоотречения супруги, совсем не по-пацански было оставаться дышать.

Картина Пьера-Нарцисса Герена



Вот еще несколько работ на этот сюжет. Их отличительные черты: изображены мужчина и женщина, одеты как бы по-римски (ну, насколько это художник себе представлял).

У женщины в руках ножик, на груди рана. (Или она указывает на нее, прикрывая рукой).

Муж в полном шоке.

Бенджамин Уэст. Пет и Аррия. 1766



Худ. Ф.А. Венсан



Древние римляне очень ее этот поступок хвалили и превозносили.

Выражение «Пет, это не больно» стало крылатым. Слоганом, практически.

Пере­да­вая кин­жал, непо­роч­ная Аррия Пету,

Вынув кли­нок из сво­ей насмерть прон­зен­ной груди,

«Я не стра­даю, поверь, — ска­за­ла, — от соб­ст­вен­ной раны,

Нет, я стра­даю от той, что нане­сешь себе ты». (Марциал)

Еще одна картина Бенджамина Уэста, 1770.



Вот эта картина Тициана из Венского музея истории искусств официально называется "Тарквиний и Лукреция", но по иконографии подозревают, что это те же Аррия и Пет. (Потому что Лукреция кончала с собой более демонстративно и при большем количестве свидетелей)



Сюжет был достаточно популярен в драме и опере 17-19 веков, но проверку временем эти произведения не прошли, и поэтому Аррия в наш культурный код не вошла никак.

Гравюра 1856 года



Рисунок Д.Г. Россетти



А вот эта картина интересна тем, что…

Худ. Antoine Rivalz.



…что когда автор ее писал, считалось, что знаменитая статуя "Галл Людовизи", изображающая самоубийство пленного галла, только что убившего свою жену, на самом деле — тоже Аррия и Пет. Потом это имя отвели от скульптуры, однако в некоторых произведениях живописи и графики след этой древней атрибуции остался.

"Галл Людовизи"



Мораль: если перед смертью произносишь фразу, которая очень красивая и может стать крылатой, убедись, что рядом есть свидетели, которые расскажут о ней прочему миру.