Не стала ждать совершеннолетия: Эмили Ратажковски озвучила пол своего ребенка

8 марта 29-летняя актриса и модель Эмили Ратажковски и ее супруг, режиссер Себастьян Бир-Макклард, впервые стали родителями. После публикации первого снимка с новорожденным сыном ее подписчики задавались единственным и главным вопросом: кто все-таки родился у девушки — мальчик или девочка? Все потому, что задолго до родов Эмили заявила в интервью журналу Vogue, что они с мужем не хотят заранее узнавать пол ребенка, да и после рождения не будут относить малыша к тому или иному гендеру, оставив ему право решать самостоятельно по достижении совершеннолетия:

Когда муж и я делились с нашими друзьями этой новостью, первым вопросом после поздравлений обычно был “Вы уже знаете пол малыша?” А мы отвечали, что не будем знать пол нашего ребенка до его 18-летия – пока он сам нам его не определит. Все смеются над этим, но в наших словах есть истина. Мы ведь действительно не знаем, кто растет в моем животе. Кем будет этот человек? Как он изменит нашу жизнь? Я хочу быть родителем, который позволит своему ребенку показать себя таким, какой он есть. Но хотя я и надеюсь, что мой ребенок сможет определить свое место в мире, я в то же время понимаю, что он, несмотря ни на что, столкнется с ограничениями по полу, прежде чем сможет говорить или, черт возьми, даже родиться.

Но интрига с полом ребенка, которому при рождении дали имя Сильвестр Аполлон Бир (Sylvester Apollo Bear), продолжалась недолго. Накануне Эмили опубликовала новое фото с малышом, на котором кормит его грудью, и написала:

Прекрасный мальчик.

Кстати, на днях модель и актриса Эмили Ратажковски и ее коллега, модель Эльза Хоск, похвастались своими идеальными фигурами спустя несколько недель после родов и тут же подверглись критике в социальных сетях. По мнению подписчиков, подобные фотографии заставляют большинство других родивших девушек и женщин, которым не удается быстро прийти в форму, чувствовать себя некрасивыми и страдать от разного рода комплексов.

Напомним, о своей беременности модель объявила с диджитал-обложки Vogue в октябре прошлого года. С тех пор она не только не прекратила документировать каждый новый месяц беременности, но делала это с присущей ей максимальной откровенностью — в течение всего срока она устроила несколько обнаженных фотосессий.

Эмили Ратажковски через две недели после родов