Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

Президент Владимир Путин после прививки против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что президент РФ Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.