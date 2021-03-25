 

Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

25.03.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин после прививки против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что президент РФ Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Климкин о событиях возле Офиса президента: Украине повезло с людьми, но не везет с политиками

23.11 / МИД предостерег страны-участницы Договора по открытому небу от передачи данных США

24.09 / Золотовалютные резервы РФ за неделю сократились на 0,9 млрд долларов

13.08 / Передний гиппокамп лучше развит у детей богатых родителей

28.07 / Названо наиболее востребованное за рубежом российское оружие

15.03 / Россия выразила тревогу в связи с переброской Турцией военной техники в Сирии

29.01 / Минобороны назвало сроки окончания госиспытаний ракеты «Циркон»

17.10 / Стало известно о роли Турции в обострении конфликта в Карабахе

25.06 / Зеленский пожелал участникам ВНО 200 баллов и посоветовал “дезинфицировать все, что можно”

02.07 / Чемпионат Греции. Массимо Каррера тащит АЕК в Лигу чемпионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска