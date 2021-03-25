Прокуратура решила проверить флешмоб с детьми в Татарстане

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25.03.2021, 12:52, Новости дня
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Прокуратура проведет проверку в отношении организаторов флешмоба, где дети из двух поселков под Казанью составили слово «школа», сидя и лежа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

В соцсетях был опубликован ролик, на котором дети из поселков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лежа в снегу, составили слово «школа».

«Считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции», – передает РИА «Новости» слова Галиева.



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