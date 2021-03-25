Прокуратура решила проверить флешмоб с детьми в Татарстане
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Прокуратура проведет проверку в отношении организаторов флешмоба, где дети из двух поселков под Казанью составили слово «школа», сидя и лежа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
В соцсетях был опубликован ролик, на котором дети из поселков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лежа в снегу, составили слово «школа».
«Считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции», – передает РИА «Новости» слова Галиева.
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