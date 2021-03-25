СБУ расследует роль представителей “Украинского выбора” в оккупации Крыма. Организацию основал Медведчук

Служба безопасности Украины расследует незаконную деятельность в Крыму представителей общественного движения “Украинский выбор”. Об этом 25 марта проинформировал сайт ведомства.

“СБУ расследует участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации “Украинский выбор”. […] Они обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе”, – говорится в сообщении.

Спецслужба установила, что участники организации “во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти”.

“Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”. Участники НВФ незаконно преследовали украинских активистов, захватывали административные здания органов власти Украины”, – рассказали в СБУ.

По ее данным, организаторы “Украинского выбора” только имитировали ликвидацию своих 210 ячеек в Крыму, “однако никакие документы в Минюст Украины не подавались, организация продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины”.

“Лишь в 2017 году прекращение деятельности ячеек “Украинского выбора” в Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО “Всеукраинское общественное движение “Украинский выбор – Право народа” к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым”, – объяснили в украинской спецслужбе.

Досудебное расследование СБУ проводит по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, спецслужба также может открыть уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена).

Организация “Украинский выбор” основана нынешний народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком.

25 марта основатель издания “ГОРДОН” журналист Дмитрий Гордон сообщил, что в офисах “Украинского выбора” Медведчука с ведома президента Владимира Зеленского проходят обыски.

В отношении Медведчука в Украине введены санкции за пророссийскую деятельность.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

—