 

Экс-жена Виктора Павлика: Замуж я хотела выйти только за военного

25.03.2021, 12:44, Новости дня
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Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика танцовщица Лариса Созаева 24 марта на своей странице в Facebook призналась, что всегда мечтала выйти замуж за военного.

“Мне с детства нравились фильмы о военных. И замуж я хотела выйти только за военного… Упс…” – написала она.

По словам Созаевой, ее покойный сын Павел любил историю и оружие, поэтому он выбрал профессию военного.

“Он верил в страну, был патриотом, готов был идти на войну… Никто не мог поверить, что такой спокойный, воспитанный и нежный парень выберет такую жесткую профессию. Но мы часто не видим даже в близких всю глубину и силу характера”, – написала она.

Экс-жена Павлика отметила, что военные по роду своей службы обязаны были быть благородными.

“Вот сантехник, слесарь может быть благородным, но не обязан, а офицер обязан! С кем говорить о присяге, мужестве, честности как не с военным, не с дальнобойщиком же? Они тоже могут быть святыми, но не обязаны. Монастыри и армия похожи – и там, и там есть дисциплина, и там и там – уставы. Дисциплинированные люди имеют больше склонности к вере, а разболтанные люди, как теплое мороженое, растекаются. Военные часто смотрят в глаза смерти и в их душах больше веры”, – заявила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1823162674506640&id=100004387759464

В браке с Виктором Павликом Созаева прожила 25 лет. Сына Пвла она родила в 1999 году. Он умер в августе 2020 года после борьбы с раком. После школы Павлик-младший поступил в Академию СБУ, однако прекратил обучение из-за болезни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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