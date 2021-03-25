 

В Вирджинии отменили смертную казнь. Штат был вторым в США по числу таких приговоров

25.03.2021, 12:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

4 марта в американском штате Вирджиния отменили смертную казнь, документ об этом подписал губернатор штата, представитель Демократической партии Ральф Нортэм, проинформировало агентство Associated Press.

Штат стал 23-м в стране, отменившим смертную казнь. Агентство отмечает, что Вирджиния находится на втором месте по числу казней в Соединенных Штатах, штат уступает только Техасу.

Associated Press пишет, что дебаты по поводу смертной казни в штате проходили в прошлом месяце. Республиканцы выступали против отмены, объясняя, что такой вариант приговора следует оставить для обвиненных в особо тяжких преступлениях ради “справедливости для жертв и их семей”. Демократы утверждали, что смертная казнь применялась несоизмеримо “к цветным, психически больным и бедным” людям.

В камерах смертников в Вирджинии осталось только двое мужчин. Их приговоры будут заменены пожизненным заключением без права досрочного освобождения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / WT – Трамп заступился за «краснокожих» в названии американского футбольного клуба

11.08 / Помпео посетил памятник «Спасибо, Америка!» в Чешской Республике

10.07 / США пригласили Россию на новый раунд переговоров по стратегической стабильности

30.11 / Байдену потребовалась медицинская помощь

09.08 / Офис генпрокурора Украины подал иск на признание противоправной бездеятельность Кабмина

23.09 / Россия призвала Германию не менять позицию по «Северному потоку – 2»

25.11 / “Ох уж эти ноги”. Подольская показала фото в мини-платье

22.10 / Юрист объяснила причину смягчения приговора Ефремову

28.07 / Украина передала России ноту протеста

13.08 / Эксперт Страсбургского университета объяснил надежность российской вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска