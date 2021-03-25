В Вирджинии отменили смертную казнь. Штат был вторым в США по числу таких приговоров

4 марта в американском штате Вирджиния отменили смертную казнь, документ об этом подписал губернатор штата, представитель Демократической партии Ральф Нортэм, проинформировало агентство Associated Press.

Штат стал 23-м в стране, отменившим смертную казнь. Агентство отмечает, что Вирджиния находится на втором месте по числу казней в Соединенных Штатах, штат уступает только Техасу.

Associated Press пишет, что дебаты по поводу смертной казни в штате проходили в прошлом месяце. Республиканцы выступали против отмены, объясняя, что такой вариант приговора следует оставить для обвиненных в особо тяжких преступлениях ради “справедливости для жертв и их семей”. Демократы утверждали, что смертная казнь применялась несоизмеримо “к цветным, психически больным и бедным” людям.

В камерах смертников в Вирджинии осталось только двое мужчин. Их приговоры будут заменены пожизненным заключением без права досрочного освобождения.

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