“Не мог оторваться от этих жареных чертей”. Клопотенко поделился рецептом пончиков

Украинский телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram поделился рецептом приготовления пончиков..

“Пончики или донатсы – одна фигня. Поэтому называйте это как хотите, смысл не изменится. В любом случае, вкусно и просто. И даже то, что в рецепте есть дрожжи, никак не испортит ситуацию. Дрожжи – это не монстр, который уничтожит все и заставит вас рыдать. Это просто еще один ингредиент. Поэтому не усложняйте, бляха, своими страхами жизнь, и не лишайте себя удовольствия”, – призвал он.

Для приготовления пончиков необходимо смешать полтора стакана теплого молока с дрожжами (15 г) и стаканом сахара, отдельно в большой миске соединить три яйца с ванильным сахаром (по желанию). Перемешать, соединить с мукой (625 г). Важно добавлять муку порционно и после каждого раза перемешивать тесто. Вымешивать тесто следует около пяти минут. Лучше делать это на отдельной, присыпанной мукой, поверхности. Затем переложить тесто в миску, смазать маслом, накрыть и оставить в теплом месте. Через час открыть тесто, сформировать из него пончики.

Жарить их следует во фритюре на среднем огне. Для жарки понадобится 400 мл масла.

“Посыпьте пончики сахарной пудрой и кайфуйте. Лично я не мог оторваться от этих жареных чертей. Даже из дома вышел с ними. Вызывает одержимость. Прошу заранее понять меня и простить”, – написал кулинар.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

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