Шойгу провел встречу с победителем конкурса “Лидеры России”

Сергей Шойгу является наставником конкурса “Лидеры России”. Виктор Калинин рассказал главе военного ведомства о своем участии в конкурсе, карьерных целях. Также он поделился с министром информацией о разработке цифровой экосистемы производства вооружений и военной техники

«Цифровой паспорт изделий вооружения и военной техники (цифровой двойник)», главных целях и задачах проекта.«Уверен, что работа по плану развития, утвержденному Сергеем Кужугетовичем, позитивно отразится не только на моем профессиональном развитии. Тем более, в результате сегодняшней встречи, первые шаги нашего дальнейшего взаимодействия уже намечены», – сказал Калинин.

Калинин на своей должности выстроил эффективное сотрудничество с органами военного управления по вопросам государственного оборонного заказа. Победитель конкурса намерен совершенствоваться как управленец и применять новые знания в интересах развития отрасли.

Калинин признался, что конкурс “Лидеры России” дал ему базу для профессионального роста. “Благодаря общению с другими победителями конкурса, у меня сформировалось четкое понимание, в каком направлении это необходимо делать», – отметил он.

Ранее “Дни.ру” писали о встрече министра финансов Антона Силуанова с победителем конкурса “Лидеры России”, депутатом Волгоградской гордумы Русланом Морозовым. Они обсудили проект реконструкции центра города и привлечение туристов.

Конкурс “Лидеры России” – проект АНО “Россия – страна возможностей”. За три сезона высокие должности получили более 230 участников.

Конкурс направлен на поддержку талантливых руководителей. Партнерами “Лидеров России” выступают крупнейшие компании – РЖД, Сбербанк, Росатом, Роснефть и другие.