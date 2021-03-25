 

Шойгу провел встречу с победителем конкурса “Лидеры России”

25.03.2021, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сергей Шойгу является наставником конкурса “Лидеры России”. Виктор Калинин рассказал главе военного ведомства о своем участии в конкурсе, карьерных целях. Также он поделился с министром информацией о разработке цифровой экосистемы производства вооружений и военной техники

«Цифровой паспорт изделий вооружения и военной техники (цифровой двойник)», главных целях и задачах проекта.«Уверен, что работа по плану развития, утвержденному Сергеем Кужугетовичем, позитивно отразится не только на моем профессиональном развитии. Тем более, в результате сегодняшней встречи, первые шаги нашего дальнейшего взаимодействия уже намечены», – сказал Калинин.

Калинин на своей должности выстроил эффективное сотрудничество с органами военного управления по вопросам государственного оборонного заказа. Победитель конкурса намерен совершенствоваться как управленец и применять новые знания в интересах развития отрасли.

Калинин признался, что конкурс “Лидеры России” дал ему базу для профессионального роста. “Благодаря общению с другими победителями конкурса, у меня сформировалось четкое понимание, в каком направлении это необходимо делать», – отметил он.

Ранее “Дни.ру” писали о встрече министра финансов Антона Силуанова с победителем конкурса “Лидеры России”, депутатом Волгоградской гордумы Русланом Морозовым. Они обсудили проект реконструкции центра города и привлечение туристов.

Конкурс “Лидеры России” – проект АНО “Россия – страна возможностей”. За три сезона высокие должности получили более 230 участников.

Конкурс направлен на поддержку талантливых руководителей. Партнерами “Лидеров России” выступают крупнейшие компании – РЖД, Сбербанк, Росатом, Роснефть и другие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Мнение: Да, я виновен в преступлениях против человечества

07.03 / Ученые рассказали, как гаджеты влияют на психику школьников

14.08 / В детском саду Татарстана ребенок сломал позвоночник

27.01 / Личное: “Широкие коленные чашки”

07.10 / Мнение: “Люди в сложной жизненной ситуации”

17.10 / Ученые рассказали об эффективном в борьбе с раком и болезнью Альцгеймера известном растении

27.12 / Жирафы на льду

05.03 / Роскачество рассказало геймерам о методах защиты от мошенников

21.11 / Мнение: «Газпром» спишет долг Молдовы в 7,5 млрд долларов?

02.10 / Мнение: Вторая волна Шрёдингера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска