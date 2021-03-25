 

Названы главные последствия пандемии COVID-19 для мира

25.03.2021, 12:40, Разное
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Первое – увеличение числа сотрудников, работающих на удаленке. Экономист рассказал, что многие компании задумались о введении “гибридного режима” – например, три дня в офисе и два дня из дома. По его словам, такой вариант был возможен и до пандемии коронавируса, но тогда люди не знали, как много всего можно делать из дома.

Популяризация удаленки бросит вызов среднему классу, проживающему в развитых странах, считает Миланович. Людям с устойчивыми доходами придется конкурировать с работниками из-за границы, которые обладают теми же навыками, но просят меньшую заработную плату. Согласно докладу Всемирного банка, больше всего “удаленных” вакансий – в сфере IT.

Второе – обострение политического и экономического конфликта КНР и США. Миланович заявил, что в ближайшем будущем конфронтация двух стран только усилится. Это приведет к тому, что американцы лишит Китай доступа к рынку и технологиям. В таком случае китайские специалисты будут испытывать большие трудности в создании инноваций.

Третье – разработка эффективных и безопасных вакцин в экстренном режиме. По словам экономиста, в начале пандемии многие жаловались, что создание вакцины – это сложный процесс, который занимает много времени. Теперь ученые будут использовать опыт, полученный во время работы над препаратом от COVID-19, подчеркнул Миланович.



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