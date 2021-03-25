Провал тренера Плющенко – Личное мнение

С полным пониманием того, что произойдёт неизбежное, ждала Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

За пару дней до старта, во второсортной прессе и на сайтах для салатниц-сплетниц появились одинаковые статейки, предрекающие триумф фигуристке Александре Трусовой — последней оставшейся из сбежавших от Тутберизде к Плющенко.



Фото: Соцсети

Каких только высокопарных слов не было в этих статьях! И четверные прыжки там соединились с десятерными, и артистичность девочки сравнивалась с Фаиной Раневской, а потом…

А потом настало вчера.

Только не падайте в обморок: подающая ещё год назад самые большие надежды Трусова после короткой программы на чемпионате, где ей пророчили блестящий успех, заняла — трам-пам-пам! — 12 место.

Вбросы в прессе стоят недорого. Тем более, если прессу эту покупать отпом.

Впрочем, даже канал, живущий на наши налоги, выпускал о Трусовой целый фильм, когда она сбежала к Плющенко, помните?

Провал Косторной, после которого она заявила, что с карьерой можно завязывать, штаб Плющенко объяснил тем, что не он ведь её тренировал. А вот Трусова даст всем вам просраться, недоброжелатели хреновы, вот увидите!

Почему? Потому что её лично тренирует сам Евгений — лучший и первый тренер страны!

«Подопечная Евгения Плющенко отказалась от тройного акселя, но сгубило её не это, а нелепая ошибка на тройном лутце, из-за которого фигуристка осталась без каскада.

В этот момент Плющенко начал моргать, пожимать плечами и кивать головой. Он, как и миллионы зрителей, не понимал, что же произошло на главном старте в её жизни.

Даже за маской было видно, что у Саши проступили слёзы. Чемпионат

Евгений моргал и не понимал то, о чём я писала ещё в августе. Ну, пожму плечами — бывает, что очевидные для меня вещи для некоторых как бином Ньютона. Моргай, Женёк, дальше.

12 место — это даже не провал. За пределами первой шестёрки в фигурном катании мест вообще нет. Если ты двенадцатая, то в большом спорте тебя просто не существует.

Продюсер и совладелец академии Евгения Плющенко Яна Рудковская считает, что Трусова приехала на чемпионат мира в отличной форме.

«Саша Трусова была готова на все 100 процентов. Это была суперподготовленность. Думаю, что сказалось волнение». Спорт-Экспресс.

А я думаю, что далёким от спорта проюссеркам не стоит лезть в фигурное катание и раздавать свои смешные комментарии о вещах, в которых они не разбираются.

Косторная, после провала в отборочных на ЧМ, поджала хвост и вернулась к Этери Тутберидзе. Девочка наконец поняла, что чемпионками не становятся, а их воспитывают. Получится ли у неё восстановить былую форму или поезд уже ушёл, покажет время. Обидно, конечно, что повелась на посулы, положила на спорт всё детство и юность, а получила шиш — даже без масла.

Что сделает Трусова со всеми своими четверными? Если не последует примеру Косторной, спортивного будущего и у неё не будет.

Статейки на сайтах салатниц — это, конечно, здорово. Ну, для шоубизнеса здорово, где курицам нахваливают очередного голосистого петуха. В спорте же — свои законы, по главному из которых побеждает сильнейший, а не та, которую нахваливали салатницы.

Кто же занял первое место после короткой программы? Ну, вы же уже догадались, правда?

https://t.me/lenamiro/8463

Видео: Телеграм

Первой стала воспитанница Этери Тутберидзе Анна Шербакова — красивая, умная и очень талантливая девочка. Выше на видео — её прокат.

Наслаждайтесь.

Если бы вы оказались на месте великого тренера Плющенко, чем бы занялись сегодня: напились бы, сгорели бы со стыда или развелись?

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