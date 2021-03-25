Пушков рассказал, чего на самом деле стоит бояться США

Российский политик Алексей Пушков рассказал, чего на самом деле нужно бояться гражданам США. Сенатор прокомментировал результаты опроса, которые показали, что 44% участников исследования назвали первостепенной угрозой военную мощь РФ.

Пушков считает, что в США гражданам необходимо бояться собственного общества и угнетающих процессов, процветающих в нем на сегодняшний день. Им не нужно опасаться РФ или же Ирана, поскольку данные угрозы являются придуманными.

К слову, вторая половина респондентов заявила, что военная угроза со стороны РФ находится на втором месте. По словам Пушкова, американцам гораздо больше необходимо бояться расизма и тех, кто владеет оружием.

Российский политик не исключает, что лидер США Джо Байден может начать холодную войну, если забудет, что победить РФ невозможно. Как считает Пушков, американцам нужно менять внешнюю политику, важно учиться достигать взаимопонимания с другими странами, пишет портал «Политэксперт».