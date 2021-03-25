 

Александр Васильев назвал джинсы, делающие образ женщины «дешевым»

25.03.2021, 12:24, Разное
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Александр Васильев дал рекомендации по выбору джинсов для женщин. Эксперт моды показал фасон, делающий образ представительниц прекрасного пола «дешевым».
Известный художник, искусствовед и историк моды Александр Васильев нередко принимает участие в разнообразных телевизионных шоу. Довольно часто ему приходится и комментировать работу своих коллег. В этот раз эксперт высказался по поводу одного из выпусков телешоу «Модный приговор». Стилист программы выбрал для одной из участниц джинсы, фасон которых и стал объектом критики Васильева.

Героиней программы стала клиент-менеджер Татьяна, девушке хотелось найти удачный и утонченный имидж. Для нее стилист шоу выбрал прямые и широкие джинсы с дырками на коленках, дополнив образ клетчатой рубашкой оверсайз и поло голубого цвета. Со слов Васильева, те джинсы, которые выбрали для женщины, более подошли бы лесорубу, а не хрупкой леди. В таком наряде было бы сложно бороться за сердце любимого мужчины, уверен искусствовед. В дырках в области колен также нет никакого стиля или вычурности, более того, они делают образ дамы дешевым.

При этом самой Татьяне такой имидж понравился, с ее слов, он женственный и стильный. Мнение Александра Васильева разделила и певицы Вика Цыганова, по ее мнению, сообщают «Народные новости России», визуально джинсы будто бы разрезают ногу пополам. Стоит отметить, что популярная исполнительницы песен в стиле шансон сама является дизайнером одежды и продает шубы собственного изготовления.

Источник: newinform.com



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