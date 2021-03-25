 

Apple вновь постаралась доказать неубиваемость iPhone 12 с Ceramic Shield

25.03.2021, 12:24, Разное
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В новом рекламном ролике компания Apple вновь попыталась доказать, что iPhone 12 с защитным покрытием Ceramic Shield является неубиваемым смартфоном. Видео демонстрирует, что устройство может пережить падение с большой высоты, поскольку обладает надежной защитой.
Если в более ранних роликах Apple iPhone 12 обливали молоком, посыпали мукой или мыли под проточной водой, чтобы доказать его неубиваемость, то в данном видео смартфон роняет девушка, которой не удается поймать его. Устройство упало на землю, но благодаря тому, что его экран защищен покрытием Ceramic Shield, с ним ничего не происходит.

В компании Apple уверяют, что защитное стекло Ceramic Shield прочнее стекла любого другого смартфона. Все модели iPhone 12 получили OLED-дисплеи с защитным покрытием Ceramic Shield. По сравнению с предыдущими покрытиями у прошлых моделей iPhone прочностную эффективность этого стекла удалось увеличить в четыре раза.

Источник: www.ixbt.com



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