Скандалы: Комендантский час от «Светланы

Владельцы сочинского санатория, переименовав здание в «Sea Galaxy, огородили территорию и с наступлением темноты не пускают жителей соседних домов в собственные квартиры

Олимпиада-2014 продолжает аукаться местным жителям. Тех, кого не выселили раньше, выживают сейчас. Люди винят в этом Федерацию профсоюзов, возглавляемую членом Госсовета РФ Михаилом Шмаковым. Сочи, улица Гагринская. Самое сердце курортного города, до Черного моря – несколько десятков метров. Неподалеку – Зимний театр, цирк, многочисленные парки. Еще не так давно это был вполне спокойный район, но все изменилось, когда Сочи получил право на проведение Олимпийских игр 2014 года.

Дом с историей

– В 1947-м здесь был построен жилой дом, его возвела известная советская оперная певица Валерия Барсова. Впоследствии дом был продан бывшему вице-президенту Академии медицинских наук Михаилу Малиновскому. А затем, в 1979-м, в права вступила моя бабушка Августина Чураева, – рассказывает местная жительница Ольга Москатова.

Вот уже много лет бывшая резиденция оперной дивы делится на две части: музей Барсовой и жилой дом. Рядом располагается санаторий «Светлана», состоящий из нескольких корпусов. Незадолго до Олимпиады один из них был полностью реконструирован. На его месте появилось 18-этажное здание – современный отель Sea Galaxy с 340 комфортабельными номерами, spa и ресторанным комплексом.

Корпус открывали помпезно, ведь там должны были проживать гости Олимпиады. Церемонию, на которую позвали десятки гостей, снимали телевизионщики, а красную ленточку перерезал глава Федерации независимых профсоюзов страны Михаил Шмаков. Но Олимпийские игры закончились, а вместе с этим начались проблемы местных жителей.

Без декларации

По данным «Собеседника», Михаилу Шмакову принадлежит доля в 90-метровой квартире, расположенной в Богословском переулке в центре Москвы. Похожее жилье поблизости продается примерно за 55 млн рублей. Деклараций о доходах Шмакова найти не удалось. Несмотря на откровенную близость к властям, Федерация независимых профсоюзов России является общественной организацией. А значит, ее руководство не обязано отчитываться о доходах.

Впрочем, Шмакову это скоро предстоит – 21 декабря 2020 года он стал членом Госсовета РФ.

Замурованные заживо

– Раньше территория вокруг санатория «Светлана» была общедоступной. Но в 1999-м администрация Сочи передала землю в единоличное пользование санаторию «Светлана» (ныне Sea Galaxy) вместе с внутриквартальным проездом, то есть с территорией общего пользования, – возмущается Ольга Москатова.

20 лет спустя, в конце 2019-го, местным жителям полностью запретили пользоваться внутриквартальным проездом – он проходит по участку земли, который власти отдали отелю. Таким образом люди оказались фактически отрезаны от внешнего мира.

Раньше, когда санаторий не был огорожен со всех сторон, местные жители могли пройти к дому свободно. Позднее владелец отеля установил забор. А гостиничный проезд оказался защищен аж тройной системой – воротами, шлагбаумом и КПП. Служба безопасности не пропускает жителей. А попасть через музейные ворота можно лишь тогда, когда музей открыт. В выходные, праздничные дни и ночное время извольте сидеть дома. Если не успеете вернуться до закрытия ворот – будете ночевать на улице. Но даже это не самое худшее.

– Не пускают даже скорую помощь. У моей мамы несколько лет назад случился инсульт, но охрана не пускала реанимобиль. Я начала кричать: «Как вам не стыдно, а если с вашими матерями такое случится?» – и только тогда они открыли. И то потому, что директор уже ушел с работы, – делится наша собеседница.

…Мама Москатовой скончалась. Остальные жильцы вынуждены жить по расписанию музея. А ситуация продолжает усугубляться: стараниями застройщика единственный проезд превратился в техническую зону со свалками мусора, помойными баками и припаркованными машинами.

Все последние годы жильцы злополучного дома почти каждый день атаковали администрацию, прокуратуру, Следственный комитет, МВД и другие надзорные органы, но тщетно.

Оказавшийся в блокаде дом принадлежит нескольким собственникам. Раньше здесь проживали четыре семьи, но они были вынуждены уехать. Так же поступил и муж Ольги, перенесший инсульт. Он нуждается в круглосуточном медицинском надзоре, но скорая помощь просто так попасть на территорию не может.

Оставшиеся жильцы опасаются за свою безопасность: кому же не хочется получить лакомый кусок земли рядом с Черным морем? Особенно когда чиновники смотрят на все происходящее сквозь пальцы.

Странный суд

Причина бед местных жителей кроется в решении администрации Сочи от 23 апреля 1999-го. Тогда чиновники в обход Росимущества передали санаторию «Светлана» в аренду земельный участок площадью 58.249 кв. м. В 2015-м территория была поделена на 13 отдельных участков, и один из них – без проведения публичных процедур – был отдан под строительство апарт-отеля. Хотя договор 16-летней давности предусматривал совсем другое назначение участка – «эксплуатация зданий и сооружений санатория».

После многочисленных жалоб людей прокуратура наконец обратила внимание на происходящее. Надзорное ведомство потребовало признать незаконным договор аренды от 2015-го, и суд с этим согласился.

«Изменив вид разрешенного использования земельного участка и заключив в дальнейшем договор аренды с видом разрешенного использования «апарт-отель», администрация Сочи фактически предоставила ЗАО «Санаторий «Светлана» вновь образованный земельный участок в обход установленной земельным законодательством процедуры торгов», – указал суд.

Лишь в 2020-м сочинские чиновники потребовали от «Светланы» (на тот момент юрлицо преобразовалось в АО Sea Galaxy) вернуть государству земельный участок. Однако на этот раз суд проходил довольно странно. Представитель администрации не являлся на слушания, а также долгое время не предоставлял письменную позицию на отзыв ответчика. Более того, суд установил, что власти пропустили срок исковой давности, а потому их заявление не может быть удовлетворено. В иске администрации было отказано. Местные жители остались заблокированными в собственном доме, после чего постепенно начали съезжать оттуда.

Профсоюзный отель

В Сочи уже давно ходят слухи, что отель Sea Galaxy связан с Федерацией независимых профсоюзов России и ее главой – Михаилом Шмаковым. Слухи слухами, но их можно и проверить. Например, известной теорией рукопожатий. К счастью, далеко ходить не нужно.

Учредителем АО Sea Galaxy является бизнесмен Алексей Лагерь. До 2015-го он был гендиректором АО «АдлерКурорт» и заведующим одноименным санаторием в Сочи. Одним из учредителей этой компании является Федерация независимых профсоюзов России. ФНПР была и владельцем санатория «Светлана», в 2016-м преобразованного в Sea Galaxy.

Нашлась и более любопытная связь. До 2009-го Алексей Лагерь был гендиректором компании «Стройфинанс ВИК», впоследствии ставшей ООО «Аквакарго». Одним из учредителей фирмы является Виктор Шмаков (предположительно сын главы ФНПР). Ранее «Собеседник» уже рассказывал о том, как он по заказу отца устраивал для ФНПР праздники. Правда, делал это через другую свою фирму – «Арт-Микс». Сегодня организация закрыта, но у Виктора есть и несколько других, часть из которых занимается турбизнесом.

В департаменте имущественных отношений Сочи нас попросили прислать письменный запрос, что мы и сделали. Аналогичные бумаги газета направила собственникам отеля и в Федерацию независимых профсоюзов России.

Тем временем ситуацией вокруг заблокированного сочинского дома заинтересовались в аппарате омбудсмена Краснодарского края. У них есть много времени для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях – как минимум 27 лет: договор аренды между местной администрацией и застройщиками действует до 2048-го. Правда, местные жители могут до этого срока и не дожить…

Отделался штрафом

Бывший директор департамента имущественных отношений Сочи стал фигурантом двух уголовных дел. Его обвинили в халатности и превышении полномочий. По версии следствия, Владимир Пермяков незаконно согласовал перепланировку нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. В результате собственники лишились части имущества. Также Пермяков был обвинен в махинациях с квартирами для детей-сирот на 28 млн руб. Экс-чиновник отделался штрафом.

Илья Давлятчин