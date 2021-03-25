Личное: “Открыл на нее волшебную карту”

Разбирайте это письмо сами, друзья.

novinskiy_ig

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Моё прошлое письмо https://evo-lutio.livejournal.com/1296313.html?view=comments#comments

Спасибо огромное за разбор, основное, что я увидел у себя это пропасть между ресурсами секса и любви, надеюсь правильно понял Ваши слова про своё слабое место, это сложно изменить, но зато это совсем другой уровень жизни, если потяну. У моего друга О. появилась новая девушка, пересекаемся периодически, моё самое большое достижение на данный момент, что на одной из тус, при очень удачных обстоятельствах не переспал с ней (если быть честным, то все таки все равно осознанно остался с ней вдвоём в одном домике, но вышел потом). Хотя это не прогресс, наверное, а всё вместе: не хочу завалить отношения с А., ну и у О. думаю лимит терпения почти исчерпан, а мы дружим очень долго, то есть не могу сказать, что мне не хотелось и что я изменился прям, просто обосновал для себя это всё большим вредом последствий, уговаривал себя короче.

С А. не общался недели полторы после последнего разговора, ответа не получил. На выходных купил кольцо и поехал к ней. Когда уже приехал, то написал, что в городе, спросил можем ли увидеться. Ответила – ок. Встретились, посидели в машине, я ничего не спрашивал, отдал кольцо и сказал, что теперь предложение полное, независимо от ответа, просто закрыть гештальт. Сказал, что люблю её очень, что многое стараюсь в себе изменить, она ответила, что тоже любит, извинилась и сказала, что нужно идти. У неё было такое состояние, когда прям чувствуешь, что ни разговоры, ни поцелуи сейчас не в кассу. Вышел, просто открыл дверь ей и попрощался. Она спросила с ночёвкой ли я, ответил нет, надо ехать домой, вечером встреча по работе была.

Пока ехал – позвонила пару раз, спрашивала как дорога, погода была не оч, попросила отписаться, как доберусь, больше ни о чем не общались. Когда доехал, написал:

Я: На месте

А: ок, спасибо

А: нам надо будет все таки поговорить, я в курсе, просто не сейчас, спасибо тебе.

Я: о чем?

А: понятия не имею…

Я: )

Я: там всё просто: да – да, нет – нет

А: у тебя всегда просто, любуюсь

Я: хочешь научу?

А: да

Я: вот.

А: ахах, это не то «да»

Я: просто моё обучение только через загс

А: сменил классическую схему?

Я: лэвел повысил. Говорят, что в браке классно)

А: через постель не вариант уже?

Я: это обучение, как истинная семейная тайна, может передаваться только носителям нашей фамилии. Про постель – я обманывал, прости, так ничего не добиться…

А: я подозревала с самого начала

Я: я приеду в четверг, обсудим условия

А: что там обсуждать: да-да, нет-нет…

Я: но ты же знаешь, что я тебя люблю?

А: знаю. И ты про меня знаешь.

До встречи общались, но такое, в общем. Когда ехал, спросил куда сходим, ответила – дома посидим, скинула гео. Когда приехал, то оказалось, что она съехала в квартиру, неделю уже живет там, малой по очереди ночует у них. Никуда идти не хочет, чтоб не светиться со мной в городе. Спросил, что изменилось? Она сказала, что раньше не изменяла и могла обедать с кем и где хочет, а теперь изменилось многое, что она и так очень виновата перед мужем, хочет нормально расстаться и не испортить ему репутацию своей. Это, наверное, был наш первый и на данный момент единственный искренний разговор. Она рассказала, что многим обязана мужу: могла работать на любимой работе, которая позволяла ей проводить с малым очень много времени, могла жить, где нравится (оказалось, что муж из Киева, познакомились там, но потом переехали), что вообще всё было хорошо, но теперь изменилось из-за неё и надо как-то это всё решить с наименьшими потерями типа.

Мне сказала, что честно будет сначала снять одно кольцо, а потом уже моё надевать. Сказала, что сейчас могу спросить всё, что хочу, разовая акция честных ответов. Я спросил выйдет ли за меня замуж, больше мне спрашивать нечего, ответила – да. Сказал, что она тоже может спрашивать, что угодно, она спросила высоту кровати в моей квартире (у меня не было тумбочки прикроватной, не мог подобрать, она потом нашла антикварную и сама отреставрировала под стиль квартиры, такую бы я нигде не нашёл, это реально был крутой подарок на НГ, но никаких больше вопросов она не задавала). Квартира эта, где живет, она там тоже своими силами сделала косметический ремонт (это их с мужем первая квартира), потом показывала фотки до. Она умеет всякие эти ящики под лофт отреставрировать, сама стены покрасила и очень классно затерла там их под винтаж, то есть реально не многие бы поняли, что это три копейки, а не мега дизайнерское решение. И с ней всегда очень уютно, вот где она, там всегда свечи всякие, выпечкой дома пахнет, готовит очень вкусно, умеет бокалы найти необычные, для сервировки всякую фигню прикольную, превращает всё в эстетическое удовольствие, мне из дома выползать не хочется, хотя это вообще не моё было.

Я в тот момент начал дергаться, что доход был выше семейный у неё, не на зп ж препода жили, вдруг это повлияет ещё, ну типа раньше явно было лучше, тем более я осознаю, что семья это огромный пласт и то, что она съехала ни о чем ещё не говорит. Открыл на неё «волшебную карту», где есть постоянная сумма и она автоматически с моего счёта пополняется при списании, потому что понимаю там наличку впихнуть не вариант. Оставил, когда уезжал, потом уже, когда отъехал на безопасное расстояние – сообщил где. Она сразу сказала, что и без финансовой зависимости от меня никуда не собиралась, что, как я заметил «иду такая вся в дольче габбана» не её фишка . Ответил, что я знать этого не могу, я простой рапан и мне нужны гарантии понадёжнее, подвал и наручники были бы ещё идеальнее. Вроде так и замяли.

До НГ виделись всего пару раз, меня такое конечно не устраивает, хочется, чтобы рядом была. У меня появилась возможность запустить 2 проекта под локдаун январский и я был весь в них, времени не оставалось практически, продал их норм, хотел купить дом большой, для семьи, но в итоге очень удачно получилось купить небольшое производство, только теперь работы у меня стало в разы больше, свободное время после 20.00 в лучшем случае, а утром с 10.00 тренировки каждый день. Мне нравится так упахиваться, тем более это новое направление для меня, но все таки хочется приходя домой находить там А., двоих детей и весь вот этот движ, видеть для чего работаешь. Но ничем таким её не грузил до НГ. Потом зашла речь про НГ, А. попыталась как-то краями сказать, что они с друзьями давно запланировали НГ в Карпатах, семьями, с детьми. Я ответил, что абсолютно согласен с тем, что НГ это семейный праздник и его нужно встречать с близкими. Для себя я тогда четко решил, что если на НГ она едет с мужем, то никаких отношений не будет, как бы там я её не любил, я очень ревнивый и не собираюсь даже париться на тему было бы там у неё что-то с мужем или нет, я уверен, что все равно не выгреб бы такую ситуацию. Этот вопрос не поднимал больше. За пару дней до НГ А. сама спросила, какие планы у нас на праздники и как бы невзначай отвечая на ту мою фразу про НГ добавила, что главное чётко понимать, кто для тебя близкий. Рассказал про планы, решили познакомить детей.

Малые сошлись сразу же, они очень схожи по характеру и воспитанию, оба стеснительные и тихие, Ева сказала, что всю жизнь мечтала о таком брате, что теперь они команда 2Е (Ева и Егор). Мы заранее обсудили что и как объясняем детям, моей мелкой проще это всё, я то давно в разводе, но вроде и Егор норм воспринял, спросил меня потом через какое-то время: кем я ему буду, я ответил, что пока буду другом, а потом мы уже с ним вместе, мужской компанией, всё решим и со всем разберёмся; когда мы вместе, он старается всегда ко мне обращаться по всем вопросам. Ева вообще от А. не отходит и объявила, что они «как две капельки» (они правда чем-то похожи, тем более сейчас Ева попросила и её подстригли почти как А.). Я всегда хотел детей погодок, для меня это счастье.

НГ встречали огромной компанией, за городом, приглашал серьёзный чел (П.), не такой как я и большинство моего круга. Это не этично звучит, но там все конечно хотели бы расположить его к себе, это очень выгодное знакомство, если получить его симпатию. Все были приглашены семьями, с детьми. Там был дресс код (типа фэмили лук), этим занималась А., она промониторила все его официальные страницы, все страницы его жены, детей, фотки с праздников других, готовилась. Я ещё подколол её, что это не Венский бал, но у неё всегда ответ (на многие ситуации): это тебе норм, а для женщины из провинции это почти визит к королеве/целое событие/ничего себе вы тут живете, хотя это колпачки я думаю. В итоге мы были одеты очень просто, в моем понимании, но как оказалось в стиле хозяев и жена П. сразу как-то начала с А. общаться и обмениваться комплиментами. Потом ещё был момент, там ведущий был и одно из заданий подбирать актера/героя фильма/книги по ассоциациям к тому, на кого он укажет, А. выпал П. она сказала, что Марлон Брандо в фильме Крестный отец, потому что «хоть мы и абсолютно незнакомы, но даже по этому вечеру видно, что в этом доме главная ценность – настоящая семья». Было видно, что она прям попала, диалог сразу по фильму начался у них, он улыбался, а до этого на все тосты за его успехи/достижения/влияние он, ну такой, кивал конечно, но там явно мимо границ, потому что не мне и таким как я его достижения оценивать, а те, кто там были его статуса – просто общие обычно тосты говорили.

Когда П. с женой нас провожали, то он сказал, что хороший я видимо парень, раз такую семью заслужил, ну что-то в таком ключе. Короче тот факт, что сейчас у меня есть тендер от П. и все его личные контакты (плюс нас теперь П. приглашает то в гости, то в городе где-то посидеть семьями) – это заслуга А., мне кажется. И так у неё почти со всеми моими друзьями.

Потом после НГ был момент, я спросил, что там с разводом, А. ответила, что думала, что муж подаст на развод, но он не подаёт, я сразу тему переключил, какой смысл это обсуждать.

Рождество я всегда стараюсь с родителями встречать, за пару дней спросил А. будет ли она с нами, я точно не помню как там был диалог, но пришло к тому, что А. спросила, что ей одеть, чтобы понравиться родителям, я ответил, что кольцо, это обычно был единственный критерий к дресс коду (это щипцы?), она ответила, что «всё поняла», кольцо стала носить, больше ничего не обсуждали, но на развод А. подала сама потом. 3 февраля было заседание, я предложил своего адвоката, А. сказала, что они и так нормально договорятся, второе заседание на 5 марта им переносили, муж предложил месяц на раздумья, 5 вынесли решение о разводе все таки, малого с ней оставили, А.старается, чтоб виделись они постоянно, квартира, в которой она сейчас живет с малым – тоже ей. Мы заявление подали на сентябрь, для меня это долго, но А. хочет свадьбу именно осенью.

Родителям А. понравилась, хотя я это и так знал. Первая жена маме не сильно нравилась, она была модель, тусовки тоже примерно такие, а родители у меня простые, оба врачи, папа хирург, всю жизнь на работе, мама реаниматолог, но при этом ещё и вырастила нас двоих. А. очень простая со всеми, открытая, внимательная, вписалась сразу, ещё и привезли к маме кучу домашней еды, а это очень большой контраст с прошлым браком. Моя сестра погибла 6 лет назад, и вот на данный момент мама говорит, что А. это её утешение, от папы я тоже не видел ни к кому такого отношения кроме как к Еве, у меня всегда спрашивает «как там наша Настасья?», раньше это было максимум «как твоя жена?». А. сейчас часто общается с мамой (у А. нет мамы), говорит, что ей очень не хватало такой семьи. Ещё был такой момент, мои родители спросили, когда познакомятся с её семьей, она рассказала, что есть только папа (он военный прокурор, достаточно строгий человек), а потом коротко и честно рассказала нашу ситуацию, что она разводится, что не знает пока как объяснить всё отцу и что «только вот с вами и могу это всё обсудить и спросить совета». Это конечно был, наверное, очень крутой шар или шаг, не знаю, но на фоне того, что с первой женой общения не было у них, я всегда тоже только по делу, сестра жила в другой стране, то это прям бальзам маме конечно. Ещё у мамы проблемы с венами и А. заказала из штатов какие-то там колготки или чулки, ну короче такое, чему мама была реально рада и очень удивлена, так как она никогда вообще никому не жалуется. А. сказала, что просто увидела у мамы в ванной какую-то там мазь для ног, ну и потом выяснила у флеболога знакомого, что есть самого хорошего для поддержания. И она сама светится всегда, когда видит, что может кого-то порадовать, у неё это прям на автомате: Еве платье подарила, как у кого-то там, она оказывается давно такое хотела, папе кальян подарила (он на этих условиях согласился бросить сигареты, очень много курил, мама в счастье), другу моему помогла сына в универ перевести (услышала в нашем разговоре), детей научила вечером заваривать какао и носить на пост бабушке-консьержке нашей, потому что узнала, что она одинокая.

Но в этом есть и минусы, ну и я видимо дергаюсь еще потому что не понимаю мотивов её. Например, с бывшей женой: А. с ней познакомилась, они начали норм общаться, бывшая замужем, детей кроме Евы нет. И вот тут началась хрень: пару раз придя домой я обнаружил у нас Алёну(в её родительский день), хотя раньше она сама за Евой не приезжала. А. конечно радостно предложила остаться на ужин и блин она осталась. А в следующий раз она приперлась в боевой готовности, я ж её знаю, с макияжем там и начала типа ну хрен его, заигрывать со мной что ли. Я этот период еле пережил, у нас после развода года два тянулся секс по старой памяти, потом начинались какие-то претензии, она пыталась переехать ко мне, я отказывал и всё становилось ещё хуже, чем до развода и так по кругу. Я Алёне сходу сказал, что возвращаемся к старой схеме передачи ребёнка друг другу и мне не впали такие семейные вечера. Спросил А. что за идеи такие странные, ответила, что: ну карантин, скучно же, да и она мама Евы, почему бы и нет… Плюс подруги у неё, ну они мне понравились очень в первую встречу, но это скорее с точки зрения, если бы с ними спать и тусить, а так я прям ощутил себя Онегиным, который после свадьбе высказывал Золушке про её подруг. Пока у нас весь январь были праздники и локдаун, то каждый приезд её подруг заканчивался вечеринками с моими друзьями, один раз они все даже в локдаун умудрились в ночном заведении устроить закрытый движ, но скажем так раньше бы я был в восторге от такого формата, но только, если бы там А. не было, а сейчас я не хочу никаких сложностей.

К А. вопросов никаких, она всегда за любой движ, но мало в чем сама участвует, ничего не принимает, просто отдыхает обычно. Есть ещё моменты на которые я не знаю как реагировать. Например, с подарками: ей постоянно кто-то что-то дарит, включая моих друзей, правда от серьёзных подарков она всегда отказывается, но все равно куча внимания всегда в её сторону. Из последнего, на НГ я себе купил спортивный байк, раньше только в автогонках был. А. была в восторге и спросила не против ли я, если она научится водить? Конечно не против, сказал, что потеплеет и погнали, если понравится – возьмём и ей, что давай пока тебе категорию А откроем, раз В есть, то это чисто часы вождения выкатать, но снова таки по теплу. Через пару дней позвонила, я на работе был, спросила можно ли поводить байк, предложил С. (тоже старый друг, занимается организацией гонок как раз), погода типа ок, они с ребятами хотят покатать. Ну где-то там они с ребятами пару дней погоняли немного, скинули видео, норм у неё получается, потом малые приболели, она с ними дома была, отложили до весны, но: звонит недавно и говорит: «представляешь, а мне С. с ребятами сегодня права подарили!». Сказал, что пользоваться будет ими только, когда откатает часы с инструктором, которого я ей выбрал уже, С. тоже выхватил норм, но сам факт, что я конечно не знаю, как потяну эти отношения, меня всё это внимание заводит вполоборота.

А дальше ещё куча проблем: переехать ко мне она сможет только летом, у неё контракт в универе, она не хочет их подставлять, бросая на середине года учебного, малой 1 класс закончит ещё тоже там, плюс она ещё не сказала папе и бывшему мужу, что будет переезжать. Правда уже обсудили, что 2 класс идут дети вместе, там надо заранее место забить, я малого оформил туда. Я бы хотел, чтоб она не работала, когда переедет, мне не впал её вклад в бюджет, а вот дом и дети это серьезно, но А. уже договорилась, что будет работать на кафедре, где защищалась. Обсудили, что её работа может быть максимум первую половину дня, так как потом будут у детей репетиторы и кружки, а Няня у нас без прав и в возрасте, раньше я успевал сам возить малую, но сейчас точно нет. С отцом сказала познакомимся на Пасху, это его любимый праздник, есть дополнительный шанс удачного знакомства, для меня это важно очень.

Как бы мне теперь не накосячить, пока живем не вместе, дотянуть это всё нормально, ну и не сорваться с ревностью, потому что до лета получается ещё видеться мы будем максимум 1-2 дня в неделю, а с бывшем мужем она там в паре кварталов живет. У меня и работы много, и тренировок, сейчас гонки запустим, но все равно ревность не особо попускает, иногда шатать начинает, что раньше проще было, не было этого головняка, зачем мне это надо (ЗВ наверное?), но я без всякого: не Ищейка, телефон и в мыслях нет проверять, приезжать с проверками тоже не собираюсь, просто бы ничего не испортить…