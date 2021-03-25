 

Иллюминаты поклялись ещё в 1969 году, что «путешествовать будет труднее»

25.03.2021, 12:10, Разное
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Подобно овцам, человечеству лучше приспособиться к постоянным преследованиям, если оно будет терпимо относиться к контролю иллюминатов над всеми важными правительственными и социальными учреждениями.

20 марта 1969 года инсайдер Рокфеллера доктор Ричард Дэй (1905-1989) выступил перед Питтсбургским отделением Американской медицинской ассоциации с речью, в которой предсказал:

«Путешествие… стало бы очень ограниченным. Людям потребуется разрешение на поездку, и им понадобится веская причина для поездки. Если бы у вас не было веской причины для поездки, вам не разрешили бы путешествовать, и всем потребовались бы удостоверения личности … позже будет разработано какое-то устройство, которое будет имплантировано под кожу, которое будет закодировано специально для идентификации человека.»

Хотя это было запрещено, доктор Лоуренс Дунеган сделал заметки и передал содержание речи Рэнди Энгелу, который сделал их доступными на пленке.

Доктор Дунеган раскрывает не только «ЧТО» предназначено для Америки и всех людей в мире, но и «КАК» контролеры намерены осуществить свой план.

Доктор Дэй сказал: «Все на месте, и теперь никто не может нас остановить…»

«Некоторые из вас подумают, что я говорю о коммунизме. Что ж, то, о чем я говорю, намного больше, чем коммунизм! У всего есть две цели. Первый — это мнимая цель, которая сделает его приемлемым для людей; и, во-вторых, это реальная цель, которая будет способствовать достижению целей создания новой системы и ее использования».



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