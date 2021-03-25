 

Принцесса Евгения опубликовала новые снимки с сыном по случаю своего дня рождения

25.03.2021, 12:04, Разное
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23 марта внучка королевы Елизаветы II, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Евгения – праздновала свой 31-й день рождения. По этому случаю в социальных сетях ее поздравили не только знаменитые родственники, но и многие подписчики, а некоторые отправили принцессе открытки, письма и подарки. В благодарность за такое внимание Евгения несколько часов назад опубликовала пару новых фотографий с сыном Августом и мужем Джеком Бруксбенком. 

Спасибо за любовь, которую вы проявили ко мне вчера по случаю моего дня рождения…. Я получила свой лучший подарок в жизни, – подписала снимки Евгения.

Напомним, британские СМИ сообщили, что принцесса Евгения вечером, 8 февраля, отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 килограмма 600 граммов. Букингемский дворец сообщил о пополнении в семье на официальной Instagram-странице. Если для опального принца Эндрю это первый внук, то для его матери, королевы Елизаветы II, уже девятый правнук.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии и с тех пор не расставались. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го. 

Джек преподнес Евгении обручальное кольцо с сапфиром падпараджа из Шри-Ланки, окруженным бриллиантами. При разработке его дизайна ювелир вдохновлялся обручальным кольцом матери принцессы – Сары Фергюсон, герцогини Йоркской. Помолвка Евгении и Джека состоялась в начале января в Никарагуа.

Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где весной венчались Меган Маркл и принц Гарри: невеста прибыла туда в Rolls-Royce Phantom VI в платье Peter Pilotto. На торжестве выступили Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк пригласили на праздник более 800 близких и друзей.



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