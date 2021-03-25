Илон Маск привел «важный аргумент» подтверждающий, что инопланетян не существует

Генеральный директор Tesla Илон Маск вызвал в Сети бурную дискуссию относительно существования внеземной жизни в космосе.

Он привел аргумент, который, на его взгляд, говорит о невозможности существования инопланетян.

23 марта Маск на своей страничке в Twitter написал, что самым весомым аргументом против существования инопланетян является то, что разрешение камер, снимающих НЛО, улучшилось, а качество полученных записей осталось прежним.

Впрочем, это не только его слова. Об этом давно заявляли уфологи и прочие независимые исследователи. Низкокачественные снимки в последнее время уфологи все чаще ставят под сомнение.

Многие пользователи Сети были не согласны с выводами Маска. Так, например, один из пользователей сказал, что «так мог заявить только сам инопланетянин в Твиттере».

Другой комментатор считает, что несмотря на улучшение разрешения камер, они не способны работать на всех частотах, а значит не могут зафиксировать «истинную реальность». Кроме этого, полагает другой комментатор, НЛО слишком быстро перемещаются, отчего изображения получаются размытыми.

Некоторые комментаторы считают, что для создания фейковой новости об НЛО не обязательно создавать размытое изображение, так как современные технологии с применением ИИ очень правдоподобно могут обыграть ситуацию с инопланетянами, причем невозможно будет выяснить, где правда.

Илон Маск часто делает в Твиттере необычные заявления, которые привлекают к себе много внимания, а из-за его репутации в области космонавтики дебаты становятся еще жарче. Так, например, миллиардер однажды, то ли в шутку, то ли всерьез, в Twitter заявил, что он инопланетянин, однако позднее отказался от обсуждения данной темы.

Примечательно, что Илон Маск делает свое необычное заявление спустя два дня после того, как власти США заявляют, что у них есть доказательства существования НЛО, обладающих возможностями и технологиями, которых нет у самых передовых летательных аппаратов.