 

Число полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ Росси за год выросло на треть

25.03.2021, 11:58, Новости дня
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Число полетов разведывательной авиации НАТО у госграницы РФ в 2021 году выросло более чем на 30%, российские средства противовоздушной обороны во всех случаях своевременно обнаруживали самолеты-разведчики, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС Виктор Бондарев.

«К сожалению, в последнее время государства североатлантического союза существенно повысили интенсивность применения разведывательной авиации. По сравнению с прошлым годом количество таких полетов возросло более чем на 30%. Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали иностранные военные самолеты, устанавливали за ними непрерывный контроль и принимали меры для недопущению нарушения российской границы», – передает ТАСС слова Бондарева на ежегодном брифинге с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в России.

«Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от госграницы РФ носит враждебный и провокационный характер», – добавил сенатор.

Он подчеркнул, что РФ не заинтересована в нагнетании обстановки. «Большинство мероприятий оперативной боевой подготовки вооруженных сил проводится в глубине страны. РФ настроена на конструктивное взаимодействие с США и их союзниками», – сообщил Бондарев.

Ранее замминистра обороны РФ Андрей Картаполов сообщил, что самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.



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