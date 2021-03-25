 

Центр Чумакова подаст в ВОЗ документы на преквалификацию «КовиВака»

25.03.2021, 11:58, Новости дня
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Центр имени Чумакова осенью подаст документы в ВОЗ на преквалификацию своей вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Он пояснил, что эту заявку центр подаст после завершения третьей фазы клинических испытаний «КовиВака». По его словам, «это будет осенью», передает РИА «Новости».

Ишмухаметов также сообщил, что Центр имени Чумакова «хорошо оценивает» уровень антител у добровольцев, привитых вакциной от коронавируса «КовиВак».

Преквалификация – это услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Целью преквалификации является предоставление международным закупочным организациям возможности выбора среди широкого ассортимента качественных лекарств для массовых закупок.

Производство вакцины «КовиВак», разработанной Центром Чумакова, официально началось в четверг.

В РФ на данный момент зарегистрировано три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».



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