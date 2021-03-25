Константин Богомолов поставит спектакль про скопинского маньяка

Режиссёр Константин Богомолов делает новую театральную постановку.

Он сыграет скопинского маньяка, а роли обеих жертв — Ксения Собчак, пишет ИА «Интерсакс». Художник обещает натуральные сцены совокупления, а также роды прямо на сцене в режиме реального времени.

— Мы погружаем зрителя в атмосферу ужаса и наслаждения. Мотивы насилия и любви тесно переплетаются в образах, которые мы воплощаем на сцене. Именно на это направлена и нагота, и совокупление, и муки рождения человека, — рассказал Богомолов телеканалу «Золотой дождь».

Константин Богомолов поставит спектакль про скопинского маньяка

Собчак в свою очередь призналась, что еще никогда не испытывала такого возбуждения от работы.

– Даже во время президентской кампании таких глубин подсознательного мне не удавалось достичь. Там все-таки был государственный масштаб преступлений, а здесь сугубо личный, индивидуальный, я бы даже сказала, интимный. И там предполагалось вые*ать страну, а здесь будут е*ать меня, — рассказала телеведущая, добавив, что спектакль — единственная возможность заняться сексом с мужем.

Спектакль будет длиться 15 часов, без перерыва и антракта. Зрителей свяжут перед началом, чтобы максимизировать воздействие искусства. Также Богомолов будет периодически выбирать «жертву» из зала и проделывать с ней различные действия, имитирующие половой акт в подвале.