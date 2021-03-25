 

На Донбассе в монтажной камере погиб шахтер

25.03.2021, 11:54, Новости дня
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В городе Белозерское Добропольского горсовета Донецкой области в ночь на 25 марта в результата несчастного случая на шахте “Белозерская” погиб шахтер. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

“В 4.15 в монтажной камере на горизонте 550 м седьмой южной лавы L8 произошел несчастный случай. Во время доставки секции механизированной крепи погиб горнорабочий очистного забоя Александр Нис 1982 года рождения”, – заявил Волынец.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/808718096404102

Волынец добавил, что у погибшего остались 15-летняя дочь и восьмилетний сын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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