 

Производство об убытках в 2,2 млн грн Службы внешней разведки направили в суд

25.03.2021, 11:54, Новости дня
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в отношении причинения ущерба Службе внешней разведки Украины и направили обвинительный акт в отношении трех лиц в суд. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По информации ведомства, среди обвиняемых:

экс-заместитель главы Службы внешней разведки Украины (ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины;
экс-чиновник СВРУ – ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины;
врио директора госпредприятия – ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, вышеуказанные обвиняемые в 2014 году организовали государственную закупку. Служба заключила договор на поставку оборудования с одним из государственных предприятий, которое не могло выполнить договоренность. Полную предоплату внесла, но оборудование не получила.

“Средства, которые госпредприятие получило от Службы внешней разведки Украины за непредоставленное оборудование, его руководитель легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности”, – говорится в сообщении.

В феврале 2020 года сообщалось, что бывших должностных лиц Службы внешней разведки Украины подозревают в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок, что привело к ущербу в 2,2 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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