 

Гордон: СБУ проводит обыски в офисах “Украинского выбора” Медведчука

25.03.2021, 11:54, Новости дня
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Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах “Украинского выбора”, сообщил 25 марта в своем Facebook журналист, основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон.

“С ведома президента Владимира Зеленского генпрокурор Ирина Венедиктова и ее заместитель Гюндуз Мамедов обратились в суд и сегодня СБУ проводит ряд обысков в офисах “Украинского выбора”. Лидер этой организации, как известно, Виктор Медведчук. Следственные действия будут проведены в Киеве и Днепре. Установлена связь и координация действий между их центральным офисом и крымским отделением “Украинского выбора” во время оккупации. Более того, эта деятельность активно продолжалась во время проведения и организации незаконных “референдума” и выборов в местные органы, госдумы РФ и президента”, – написал Гордон.

https://www.facebook.com/gordondmitry/posts/4110189929025011

19 февраля по решению СНБО были введены санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц, в том числе и Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО.

18 марта на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Зеленский заявил, что украинская власть “перекроет кислород” всем людям, которые разрушают независимость Украины. 

Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.

С 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го он возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы. Лидер “Украинского выбора” заявлял, что не считает Россию агрессором, и отмечал, что определение “Россия – страна-агрессор” является “пропагандистским штампом, но никак не реальностью”. На последних парламентских выборах был избран в Верховную Раду от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, Медведчук является главой политсовета этой партии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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