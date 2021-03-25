 

НКРЭКУ в 2020 году в два раза подняла зарплату своим членам – СМИ

25.03.2021, 11:54, Новости дня
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Члены тарифной комиссии Национальной комиссии, осуществляющий государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, за 2020 год стали получать в два раза большую зарплату, чем раньше. Как выяснил по данным реестра деклараций “Главком”, сейчас их зарплата составляет до 200 тыс. грн в месяц.

“Среднемесячная зарплата Ольги Бабий, ответственной за тарифы для водоканалов, за год выросла с 69 000 до 148 000 грн. В целом за 2020 год зарплата Бабий составила 1,48 млн грн. Эта сума не учитывает 50% премии за последний квартал прошлого года Зарплата еще одного члена Комиссии Руслана Кайдаша в 2020 году выросла 85% до 205 000 грн в месяц, по сравнению со 110 000 грн, которые он получал на должности члена комиссии в ноябре-декабре 2019 года сразу после назначения”, – пишет издание. 

По информации журналистов, среднемесячная зарплата Ольги Кривенко в 2020 году составила 213 тыс. грн.

“По сравнению с 2019 годом выросла на 40%, несмотря на то, что сама Кривенко пошла на понижение, прекратив возглавлять комиссию и став обычным членом”, – отмечают авторы материала.

Остальные три члена НКРЭКУ – Валерий Тарасюк, Дмитрий Коваленко и Алексей Магда – декларации о доходах еще не обнародовали.

“Главком” напомнил, что в 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе заработные платы еще в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год, также они каждый квартал получают премии в размере 50% от должностного оклада.

“Последняя такая премия была утверждена на заседании НКРЭКУ 16 декабря 2020 г. с формулировкой “за личные вклад в общие результаты работы комиссии. Согласно данным НАПК, выплата этих премий была осуществлена в конце января 2021 года в размере от 208 000 (для Ольги Бабий) и до 229 000 грн (для Алексея Магды)”, – пишет издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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