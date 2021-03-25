Электрическую версию BMW M2 заметили на тестах

Немецкий автомобильный гигант BMW проводит тестовые испытания новой электрической модификации BMW M2.

Автомобиль обладает стандартным кузовом с двухместным салоном и задним сиденьем, на котором применили каркас безопасности. Вместе с тем обнаруженный экземпляр получит капот с вентиляционными отверстиями. Производитель пока умалчивает технические характеристики автомобиля. Вместе с тем новинка оснащается электрическим мотором, который окажется более производительным, чем предшественник.

В компании до сих пор не называют никаких подробностей о дате презентации новой модели, которая сможет оказаться еще более востребованной. Вместе с тем эксперты не исключают, что дебют автомобиля пройдет в ближайшее время.