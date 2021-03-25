Honda начинает продажи нового кроссовера Breeze с расходом 1,3 л на 100 км

Японская компания Honda объявила о начале продаж гибридного кроссовера Honda Breeze.

Данный автомобиль оснащается бензиновым двигателем объемом 2 литра и электромотором, которые суммарно выдают 215 л.с. мощности. Вместе с тем достоинством назвали расход топлива в смешанном цикле около 1,3 литра на 100 км. С такими параметрами на электротяге можно проехать до 85 километров. Кроме того, новая модель отличается применением системой предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем.

Кроме того, в автомобиле применили стеклянную крышу, камеру кругового обзора, а также другие опции. Минимальная стоимость на кроссовер Breeze составит от 259 тысяч юаней в базовой комплектации.