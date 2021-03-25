Кроссовер Kia Seltos обновится в апреле 2021 года

Недорогой кроссовер Kia Seltos в скором времени появится в рестайлинговом исполнении на российском рынке.

В частности, производителем предложен обновленный логотип марки, а также мелкие изменения на кузове и расширенные опции. Приобрести рестайлинговый кроссовер Kia Seltos изначально смогут исключительно в Индии, однако позже автомобиль распространится на остальные рынки. Среди новшеств указывают применение панорамной крыши. Первые продажи начнут уже в следующем месяце.

Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 123 л.с. Кроме того, покупатели могут выбрать модель с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. В максимальном исполнении применили турбированный двигатель, который выдает 177 л.с. и работает с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.