Шойгу встретился с победителем конкурса «Лидеры России»

Министр обороны, генерал армии, наставник конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Сергей Шойгу провел встречу с победителем конкурса, первым заместителем директора – исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининым.

На встрече Калинин рассказал Шойгу о своем опыте участия в конкурсе «Лидеры России» и о том, какие ставит перед собой цели профессионального и карьерного роста. Также он поделился информацией о разработке проекта цифровой экосистемы производства вооружения и военной техники «Цифровой паспорт изделий вооружения и военной техники (цифровой двойник)», его основных целях и задачах, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Уверен, что работа по плану развития, утвержденному Сергеем Кужугетовичем, позитивно отразится не только на моем профессиональном развитии. Тем более, в результате сегодняшней встречи, первые шаги нашего дальнейшего взаимодействия уже намечены», – отметил Калинин.

Работая в должности первого заместителя директора – исполнительного директора ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы», ГК «Ростех»), Калинин организовал эффективное взаимодействие с органами военного управления по вопросам выполнения государственного оборонного заказа и принимает активное участие в рабочих встречах с представителями Минобороны по вопросам заключения и исполнения государственных контрактов на поставку и ремонт вооружения и военной техники, поэтому в дальнейшем он также намерен развивать свой управленческий опыт для решения актуальных государственных задач, чтобы применить свои знания в интересах развития отрасли.

«Конкурс «Лидеры России» позволил мне взглянуть на себя с другой стороны и дал базу для дальнейшего развития. Главное для меня – это никогда не останавливаться и всегда двигаться вперед, а благодаря общению с другими победителями конкурса, у меня сформировалось четкое понимание, в каком направлении это необходимо делать», – сказал Калинин.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.