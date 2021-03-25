Австрия экстрадировала экс-чиновника российского министерства

Австрийская сторона выдала РФ экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо, которого обвиняют в мошенничестве, сообщили в Генпрокуратуре.

«Генеральной прокуратурой РФ удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо. Сегодня в сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что запрос на выдачу Австрии направили еще в декабре 2018 года. В октябре 2019 года Земельный суд Вены удовлетворил решение об экстрадиции, но решение несколько раз обжаловалось защитой обвиняемого.

Расследование дела Мазо СК завершил еще в 2020 году. По данным следствия, в 2015 году Григорий Пирумов, бывший в то время замминистра культуры, а также Борис Мазо, являвшийся директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа, и легализации похищенного.

Пирумов был арестован в мае 2018 года по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа». 7 августа суд удовлетворил ходатайство бывшего замминистра культуры об условно-досрочном освобождении.