 

Эксперт Сергей Бодров рассказал о способе избежать слежки через Android-смартфоны

25.03.2021, 11:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт в области информационной безопасности Сергей Бодров объяснил, каким образом Android-смартфоны собирают данные о своих пользователях. Для этого они используют специальный сервис компании Google.
Речь идет о сервисе «Google Хронология». Он занимается фиксированием всех мест, где находился владелец смартфона. Сами данные приложение получает от GPS в устройстве. Если допустить, что гаджет взломает хакер, то он получит доступ к компрометирующей информации, отметил менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. Усугубляет ситуацию тот факт, что многие сервисы компании Google взаимосвязаны, поэтому успешный взлом одного теоретически позволяет получить доступ ко всем остальным.

Для отключения функции слежки достаточно перейти в настройки аккаунта Google или в «Google карты». Там необходимо найти вкладку «Личные данные», где и находится «Хронология». После отключения сервиса потребуется удалить историю местоположений. Также Сергей Бодров посоветовал выключить «Историю приложений и веб-поиска».

Однако полностью избавиться от слежки данный метод не позволит. По словам Сергея Бодрова, для этого необходимо пользоваться кнопочным телефоном, который никакой информации о владельце не собирает.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / У задержанной в аэропорту Регины Тодоренко нашли пистолет

18.02 / Песков: Украина превратилась в политический проект западных стран

22.01 / Сераль в Прасковеевке, или Цзыцзиньчэн в Геленджике

01.12 / Ротенберги музыку играют

13.08 / Бастуют все!

26.01 / Дума вводит налоговый вычет за занятия спортом

23.11 / Политика: Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

26.01 / Доктор напомнила, как уберечься от рака шейки матки

17.09 / В Подмосковье мужчина зарезал любовницу и поджег бытовку с телом

20.02 / Мнение: Автомат базовой работы или плохая работа для всех

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска