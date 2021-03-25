Эксперт Сергей Бодров рассказал о способе избежать слежки через Android-смартфоны

Эксперт в области информационной безопасности Сергей Бодров объяснил, каким образом Android-смартфоны собирают данные о своих пользователях. Для этого они используют специальный сервис компании Google.

Речь идет о сервисе «Google Хронология». Он занимается фиксированием всех мест, где находился владелец смартфона. Сами данные приложение получает от GPS в устройстве. Если допустить, что гаджет взломает хакер, то он получит доступ к компрометирующей информации, отметил менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. Усугубляет ситуацию тот факт, что многие сервисы компании Google взаимосвязаны, поэтому успешный взлом одного теоретически позволяет получить доступ ко всем остальным.

Для отключения функции слежки достаточно перейти в настройки аккаунта Google или в «Google карты». Там необходимо найти вкладку «Личные данные», где и находится «Хронология». После отключения сервиса потребуется удалить историю местоположений. Также Сергей Бодров посоветовал выключить «Историю приложений и веб-поиска».

Однако полностью избавиться от слежки данный метод не позволит. По словам Сергея Бодрова, для этого необходимо пользоваться кнопочным телефоном, который никакой информации о владельце не собирает.

Источник: rg.ru