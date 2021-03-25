 

Негативные высказывания в адрес других людей формируют у детей предвзятое отношение

25.03.2021, 11:32, Разное
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Специалисты Университета Вандербильта в Нэшвилле решили проверить, как уничижительные высказывания в адрес различных групп людей влияют на мнение детей по их поводу. Они пригласили для участия в исследовании 121 ребенка от 4 до 9 лет и разделили их на небольшие группы.

Маленьких участников вовлекали в разные занятия, имитирующих домашние повседневные дела, и в какой-то момент взрослый человек открывал заранее записанный видеозвонок, чтобы дети случайно услышали его содержание. В этих разговорах ребенок либо взрослый человек выражал свое негативное или нейтральное отношение в адрес вымышленной группе людей под названием «Flurps» или «Gearoos». Уничижительные оценки звучали так: «Это очень плохие люди. Они едят отвратительную еду, очень странно одеваются, а их язык звучит уродливо».

Авторы исследования отметили, что сразу после подслушанного разговора у детей старше 7 лет формировалось более предвзятое отношение к этой группе по сравнению с участниками, которые слышали нейтральные высказывания. По сути, их мнение повторяло услышанное. Спустя две недели ученые снова опросили детей и обнаружили, что это негативное отношение к вымышленным людям никуда не делось: дети помнили, что это плохие люди с очень странными привычками и уродливым языком. Примечательно, что для них было неважно, от кого исходили эти оценки, от взрослого или от ребенка, влияние было одинаковым.

Авторы исследования отметили, что такой результат вполне логичен, поскольку в этом возрасте дети склонны классифицировать людей по цвету кожи, одежде и другим отличительным признакам, чтобы понять окружающих их мир.

Вместе с тем в возрастной группе 4-5 лет такого эффекта не было: дети не начинали негативно относиться к Flurps или Gearoos, услышав о них плохие слова. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что дети младшего возраста меньше улавливают информацию на слух, а концентрация внимания снижена.

Ученые напомнили, что родителям очень важно помнить о том, что насколько их слова влияют на формирование мировоззрение ребенка. «Услышав пренебрежительные комментарии в адрес каких-то людей, дети могут приобрести социальные предубеждения», – подчеркнули авторы исследования. 



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